To istna plaga pożarów europejskich kościołów. We Francji w Montenach spłonęła zabytkowa świątynia, w której znajdowany się bezcenne działa sztuki. Płonienie dotarły do kościoła w zawiązku z pożarem traw, które znajdowały się w pobliżu. „Kolejny dzień, kolejny kościół katolicki w płomieniach” - napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Tommy Robinson. Burmistrz miasteczka zapowiada, że świątynia będzie odbudowana. Woczraj ogień pojawił się także w największej katedrze w Wielkiej Brytanii w Liverpoolu. Pożary kościołów są poważnym problemem w Europie, zwłaszcza w Anglii i całej Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich pięciu lat ponad 150 z nich padło ofiarą podpaleń.
Jak informują francuskie media, od 30 kwietnia strażacy walczyli z pożarem traw, który groził rozprzestrzenieniem się na historyczny kościół Église Saint-Cyriaque w Montenach. Na miejsce wysłano prawie 100 strażaków i 40 pojazdów. Wnętrze kościoła zostało odrestaurowane zaledwie dwa lata temu.
Ogień dotarł do budynku, niszcząc dzwonnicę i całą konstrukcję dachu. Na miejscu, zszokowani mieszkańcy, obserwowali akcję, wysłano znaczne siły. (…) Konstrukcja dachu kościoła w Montenach, w północnej Mozeli, niedaleko granicy z Niemcami, została całkowicie zniszczona. Dzwonnica się zawaliła. Wszystkie drewniane elementy budynku zniknęły w ciągu zaledwie dwóch godzin.
— czytamy na stronach Le Républicain Lorrain.
Nie ma już dachu, nie ma dzwonnicy. Płaczę ze wzruszenia, to zabytkowy budynek, o który wszyscy się troszczą. Jestem burmistrzem od ponad trzydziestu lat. Moje dzieci zostały tu ochrzczone, ja wziąłem tu ślub. To zabytkowy budynek, który wszyscy cenią. Mamy nadzieję, że uda nam się go szybko odbudować i odrestaurować
— mówi w rozmowie z ICI Lorraine burmistrz w Montenach Jean-Paul Tinnes.
Z płomieni uratowano ponad 110 dzieł sztuki i przedmiotów liturgicznych.
Przetrwał obie wojny światowe
Pożar świątyni w Montenach we Francji jest szeroko opisywany w sieci.
Kolejny dzień, kolejny kościół katolicki w płomieniach.
Tym razem to historyczny Église Saint-Cyriaque w Montenach we Francji pochłonięty przez ogień.
Przetrwał obie wojny światowe i był znany z historycznych rzeźb wapiennych oraz artefaktów, z których niektóre pochodzą z XV wieku.
— napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Tommy Robinson.
Wpis Robinsona podał dalej znany aktor Kevin Sorbo.
To, co początkowo uważano za zwykły pożar zarośli, szybko przerodziło się w katastrofę dziedzictwa kulturowego. Podsycane silnym wiatrem (w porywach do 50 km/h), płomienie dotarły do dzwonnicy, a następnie do dachu. W ciągu kilku minut uniósł się gęsty czarny dym, a następnie widoczne z daleka wysokie płomienie. Dzwonnica częściowo się zawaliła, a cała konstrukcja dachu została strawiona.(…) Wnętrze jest niedostępne, a betonowe sklepienie jest teraz odsłonięte. Pilnie wezwano cieślę, aby je zabezpieczył
— czytamy we wpisie na X Claire Langoulant.
Najwięcej kościołów płonie Wielkiej Brytanii
Pożary kościołów są poważnym problemem w Europie, zwłaszcza w Anglii i całej Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich pięciu lat ponad 150 z nich padło ofiarą podpaleń. Przyczyny obejmują akty wandalizmu, podpalenia oraz awarie instalacji.
Znaczące spalenia to m.in. pożar katolickiego kościoła św. Marka w Londynie (2023 r.) oraz zniszczenie kościoła św. Szymona w Glasgow - jednego z najstarszych kościołów w tym szkockim mieście (2021 r.). Aresztowany został 24-letni mężczyzna i oskarżony o umyślne wzniecenie pożaru. Kościół od czasów II wojny światowej był duchowym centrum tamtejszej Polonii.
Z kolei w ubiegłym roku spalił się także kościół w Walii w Port Talbot, co wywołało falę protestów antyimigranckich. Ogień poważnie uszkodził kaplicę kalwińskiego kościoła metodystycznego Bethany.
Wczoraj ogień pojawił się w katedrze w Liverpoolu, która została ewakuowana. Pożar wybuchł w wieży świątyni. Kłęby dymu zauważono ok. godz. 14:50. Strażacy gasili płomienie, które objęły balkon na najwyższym piętrze wieży.
Na nagraniu widać dym wydobywający się z katedry na wzgórzu św. Jakuba. (…) Budynek jest ikoną Wielkiej Brytanii i największą katedrą
— czytamy na łamach Daily Mail. Na razie śledczy mówią o zwarciu w instalacji elektrycznej, która mogła wywołać pożar.
Do pożarów dochodzi także w Polsce. W Boże Narodzenie miał miejsce pożar dachu kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kunickiego w Lublinie.
Krzyż papieski
Później były kolejne święta - Wielkiej Nocy - i kolejny pożar. Przed kościołem św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Rzymowskiego w Warszawie spłonął historyczny krzyż papieski. To pod nim św. Jan Paweł II odprawił pierwszą Mszę Św. podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny - 2 czerwca 1979 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. To wtedy papież wypowiedział pamiętne zawołanie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.
Robert Knap/X/ici.fr/franceinfo/lr.fr/DM
