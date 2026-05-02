Obecność żołnierzy amerykańskich w Europie, a zwłaszcza w Niemczech leży w naszym interesie, a także w interesie USA – powiedział dziś minister obrony Niemiec Boris Pistorius w reakcji na zapowiedź wycofania 5 tys. amerykańskich żołnierzy z jego kraju. Decyzja ta była do przewidzenia - dodał.
Ściśle współpracujemy z Amerykanami (rozmieszczonymi w bazach - PAP) w Ramstein, w Grafenwoehr, we Frankfurcie i w innych miejscach na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Europy, na rzecz Ukrainy i wspólnego odstraszania
— powiedział Pistorius.
„Musimy wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo”
Wyraził przekonanie, że NATO w większym stopniu niż obecnie musi się stać europejskie, aby pozostać trwale transatlantyckie.
My, Europejczycy, musimy wziąć na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo
— powiedział Pistorius.
Według niego Niemcy są na dobrej drodze do tego celu.
Bundeswehra się powiększa, szybciej kupujemy sprzęt i tworzymy infrastrukturę
— ocenił.
Zapowiedział, że będzie omawiał kolejne zadania m.in. z partnerami z europejskiej grupy E5, czyli z Wielką Brytanią, Francją, Polską i Włochami.
W Niemczech stacjonuje obecnie ok. 36,5 tys. żołnierzy
Rzecznik Pentagonu poinformował wczoraj, że szef departamentu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu ok. 5 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapowiedział, że operacja ta zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.
Obecnie w Niemczech stacjonuje ok. 36,5 tys. żołnierzy USA.
Według telewizji CBS, która powołuje się na anonimowych urzędników ministerstwa, część sił zbrojnych, które mają zostać wycofane z Europy, może wrócić do Stanów Zjednoczonych, a następnie zostać wysłana za granicę, prawdopodobnie w region Indo-Pacyfiku.
Czytaj także
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759348-usa-wycofuja-wojska-z-niemiec-pistorius-bylo-do-przewidzenia
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.