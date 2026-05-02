Berlin reaguje na wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec. "Musimy wziąć na siebie większą odpowiedzialność"

Boris Pistorius, minister obrony Niemiec, podczas wizyty w Pentagonie w 2025 r. / autor: U.S. Secretary of Defense, Public domain, via Wikimedia Commons

Obecność żołnierzy amerykańskich w Europie, a zwłaszcza w Niemczech leży w naszym interesie, a także w interesie USA – powiedział dziś minister obrony Niemiec Boris Pistorius w reakcji na zapowiedź wycofania 5 tys. amerykańskich żołnierzy z jego kraju. Decyzja ta była do przewidzenia - dodał.

Ściśle współpracujemy z Amerykanami (rozmieszczonymi w bazach - PAP) w Ramstein, w Grafenwoehr, we Frankfurcie i w innych miejscach na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Europy, na rzecz Ukrainy i wspólnego odstraszania

— powiedział Pistorius.

Musimy wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo”

Wyraził przekonanie, że NATO w większym stopniu niż obecnie musi się stać europejskie, aby pozostać trwale transatlantyckie.

My, Europejczycy, musimy wziąć na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo

— powiedział Pistorius.

Według niego Niemcy są na dobrej drodze do tego celu.

Bundeswehra się powiększa, szybciej kupujemy sprzęt i tworzymy infrastrukturę

— ocenił.

Zapowiedział, że będzie omawiał kolejne zadania m.in. z partnerami z europejskiej grupy E5, czyli z Wielką Brytanią, Francją, Polską i Włochami.

Rzecznik Pentagonu poinformował wczoraj, że szef departamentu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu ok. 5 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapowiedział, że operacja ta zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.

Obecnie w Niemczech stacjonuje ok. 36,5 tys. żołnierzy USA.

Według telewizji CBS, która powołuje się na anonimowych urzędników ministerstwa, część sił zbrojnych, które mają zostać wycofane z Europy, może wrócić do Stanów Zjednoczonych, a następnie zostać wysłana za granicę, prawdopodobnie w region Indo-Pacyfiku.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

