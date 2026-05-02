Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, o spodziewanych dużych opóźnieniach w dostawach amerykańskiej broni, ponieważ wojna z Iranem wyczerpuje zapasy, poinformowała gazeta „Financial Times”.
Amerykański sekretarz stanu USA, Marco Rubio, pod koniec marca nie wykluczył przekierowania dostaw broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby USA.
W połowie kwietnia Reuters podał, że opóźnienia w dostawach uzbrojenia z USA dotkną kilku państw europejskich, w tym krajów regionu bałtyckiego i Skandynawii. Część broni została zakupiona w ramach programów Foreign Military Sales (FMS) oraz Priority Ukraine Requirements List (PURL). Ograniczenia eksportowe miały dotyczyć głównie rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot, których zapasy szybko zużyły się w związku z irańskimi ostrzałami państw Bliskiego Wschodu i baz wojskowych USA w regionie.
Dostawy sprzętu USA do Polski
Od 2027 r. powinny rozpocząć dostawy z USA do Polski sześciu baterii przeciwlotniczych Patriot, które zostały zakontraktowane jesienią 2023 r. Polska złożyła również zamówienia na pociski powietrze-powietrze AMRAAM oraz systemów artylerii rakietowej HIMARS.
Tymczasem, jak informują media, Departament Stanu USA potwierdził sprzedaż bliskowschodnim sojusznikom - Izraelowi, Katarowi, Kuwejtowi i Zjednoczonym Emiratom Arabskim - uzbrojenia o łącznej wartości ponad 8,6 mld dolarów.
Adam Stankiewicz/PAP
