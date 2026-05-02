Opóźnienia w dostawach sprzętu USA m.in. do Polski! Waszyngton miał ostrzec sojuszników. Wszystko przez wojnę z Iranem

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Wikimedia Commons/United States Army/Public Domain
autor: Wikimedia Commons/United States Army/Public Domain

Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, o spodziewanych dużych opóźnieniach w dostawach amerykańskiej broni, ponieważ wojna z Iranem wyczerpuje zapasy, poinformowała gazeta „Financial Times”.

Przedstawiciele USA już wcześniej uprzedzali państwa europejskie, że dostawy niektórych systemów uzbrojenia opóźnią się w związku z wyczerpywaniem się amerykańskich zapasów z powodu wojny z Iranem.

Amerykański sekretarz stanu USA, Marco Rubio, pod koniec marca nie wykluczył przekierowania dostaw broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby USA.

W połowie kwietnia Reuters podał, że opóźnienia w dostawach uzbrojenia z USA dotkną kilku państw europejskich, w tym krajów regionu bałtyckiego i Skandynawii. Część broni została zakupiona w ramach programów Foreign Military Sales (FMS) oraz Priority Ukraine Requirements List (PURL). Ograniczenia eksportowe miały dotyczyć głównie rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot, których zapasy szybko zużyły się w związku z irańskimi ostrzałami państw Bliskiego Wschodu i baz wojskowych USA w regionie.

Dostawy sprzętu USA do Polski

Od 2027 r. powinny rozpocząć dostawy z USA do Polski sześciu baterii przeciwlotniczych Patriot, które zostały zakontraktowane jesienią 2023 r. Polska złożyła również zamówienia na pociski powietrze-powietrze AMRAAM oraz systemów artylerii rakietowej HIMARS.

Tymczasem, jak informują media, Departament Stanu USA potwierdził sprzedaż bliskowschodnim sojusznikom - Izraelowi, Katarowi, Kuwejtowi i Zjednoczonym Emiratom Arabskim - uzbrojenia o łącznej wartości ponad 8,6 mld dolarów.

Adam Stankiewicz/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych