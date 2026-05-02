RELACJA. 1529. dzień wojny. Ukraińcy uderzyli w cztery rosyjskie samoloty wojskowe. "Kluczowe dla zmniejszenia potencjału przeciwnika"

Budynek mieszkalny uszkodzony przez zamachowca-samobójcę, w Odessie. / autor: PAP/Alena Solomonova
Trwa 1529. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Sobota, 2 maja 2025 r.

00:01. Siły Systemów Bezzałogowych: uderzyliśmy w cztery rosyjskie samoloty wojskowe

Jednostki ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) poinformowały o uderzeniu dronami w cztery samoloty rosyjskiego lotnictwa wojskowego w odległości 1700 km od granicy Ukrainy. Do ataku doszło w Czelabińsku na Uralu tydzień temu – powiadomił dowódca SBS, Robert „Madiar” Browdi.

Kochające wolność Ukraińskie Ptaki 1. Samodzielnego Centrum Sił Systemów Bezzałogowych 25 kwietnia 2026 roku złożyły wizytę na lotnisku wojskowym Szagoł w Czelabińsku, Federacja Rosyjska

— napisał „Madiar” w piątek w komunikatorze Telegram.

Według dowódcy uderzone zostały dwa samoloty Su-57, jeden Su-34 i dodatkowy Su o nieustalonej modyfikacji. W swoim komunikacie „Madiar” podkreślił, że Su-34 kosztuje od 35 do 50 mln dolarów, zaś Su-57 – około 100-120 mln dolarów.

Polowanie na wielozadaniowe myśliwce-bombowce Su-34 oraz myśliwce piątej generacji Su-57 ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia potencjału uderzeniowego przeciwnika

— oświadczył Browdi, którego formacja nosi nazwę „Ptaki Madiara”.

red/PAP/Facebook/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

