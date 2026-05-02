Trwa 1529. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czytaj także
Sobota, 2 maja 2025 r.
00:01. Siły Systemów Bezzałogowych: uderzyliśmy w cztery rosyjskie samoloty wojskowe
Jednostki ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) poinformowały o uderzeniu dronami w cztery samoloty rosyjskiego lotnictwa wojskowego w odległości 1700 km od granicy Ukrainy. Do ataku doszło w Czelabińsku na Uralu tydzień temu – powiadomił dowódca SBS, Robert „Madiar” Browdi.
Kochające wolność Ukraińskie Ptaki 1. Samodzielnego Centrum Sił Systemów Bezzałogowych 25 kwietnia 2026 roku złożyły wizytę na lotnisku wojskowym Szagoł w Czelabińsku, Federacja Rosyjska
— napisał „Madiar” w piątek w komunikatorze Telegram.
Według dowódcy uderzone zostały dwa samoloty Su-57, jeden Su-34 i dodatkowy Su o nieustalonej modyfikacji. W swoim komunikacie „Madiar” podkreślił, że Su-34 kosztuje od 35 do 50 mln dolarów, zaś Su-57 – około 100-120 mln dolarów.
Polowanie na wielozadaniowe myśliwce-bombowce Su-34 oraz myśliwce piątej generacji Su-57 ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia potencjału uderzeniowego przeciwnika
— oświadczył Browdi, którego formacja nosi nazwę „Ptaki Madiara”.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759331-relacja-1529-dzien-wojny-na-ukrainie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.