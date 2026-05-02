NA ŻYWO

RELACJA. 64. dzień operacji przeciwko Iranowi. Trump nie jest zadowolony z propozycji Teheranu. "Oni chcą zawrzeć porozumienie, ale..."

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/EPA
Trwa 64. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Sobota, 2 maja 2026 r.

7:31. Prezydent Trump oczekiwał większego wzrostu cen ropy naftowej

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, iż sądził, że po ataku na Iran ceny ropy naftowej wzrosną znacznie bardziej, niż stało się to w rzeczywistości, a giełda zareaguje większymi spadkami. Ocenił jednak, że wyższe ceny są warte zapewnienia, iż Iran nie pozyska broni jądrowej.

Trump mówił o wojnie w Iranie podczas przemówienia do seniorów w miasteczku dla The Villages na Florydzie.

Zbudowaliśmy coś wielkiego, a potem powiedziałem: „teraz musimy rozbić trochę jajek”. I jedyne, co mnie zaskoczyło - to, że naprawdę myślałem, iż ropa będzie (…) dużo, dużo droższa, niż się okazało. To znaczy, nie jest niska, na pewno nie jest niska

— mówił Trump.

Ale runie w dół, jak tylko ta wojna się skończy

— przewidywał.

Prezydent - który, żartując zaznaczył, że nie jest seniorem i jest dużo młodszy od swojej widowni - przekonywał, że wyższe ceny paliw są warte pokonania Iranu i zapewnienia, że nie zdobędzie broni jądrowej. Dodał też, że nie zamierza kończyć wojny przedwcześnie, bo w przeciwnym razie mógłby być zmuszony do ponownej interwencji „za trzy kolejne lata”.

Ceny ropy naftowej Brent znajdują się obecnie na poziomie o 52 proc. wyższym, niż przed wojną z Iranem. Ceny benzyny w USA osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat - wynoszą średnio 4,18 dol. za galon i są 1,2 dol. wyższe.

00:02. Trump: władze Iranu chcą porozumienia, ale nie jestem zadowolony z ich propozycji

Władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki, ale nie jestem usatysfakcjonowany ich propozycjami - powiedział prezydent USA Donald Trump. Przyznał, że może nigdy nie zawrzeć układu z Iranem i zamiast tego może „wykończyć” Iran.

Oni chcą zawrzeć porozumienie, ale nie jestem usatysfakcjonowany

— oświadczył Trump podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem na Florydę.

Prezydent powiedział, że prowadzi negocjacje z Iranem telefonicznie i Iran „poczynił wielkie kroki” w kierunku zawarcia umowy, lecz jednocześnie dodał, że „nie jest pewny, czy kiedykolwiek dojdą” do porozumienia. Podkreślił też ponownie, że Irańczycy nie mogą się zdecydować, kto jest ich przywódcą i że są trzy-cztery różne grupy roszczące sobie prawo do rządzenia.

Ich kierownictwo jest bardzo chaotyczne, bardzo się ze sobą kłóci. Wracają do mnie, jeden mówi jedną rzecz, inny mówi inną

— relacjonował.

Trump oświadczył, że mógłby zdecydować, by zakończyć wojnę i byłoby to „wielkie zwycięstwo”, lecz tego nie zrobi, bo chce dalszych negocjacji. Pytany o to, jakie opcje przedstawiło mu wojsko, odpowiedział, że ma do wyboru „wysadzić ich wszystkich w cholerę i wykończyć raz na zawsze” lub zawrzeć pokój. Dodał, że z ludzkiego punktu widzenia preferuje tę drugą opcję.

Prezydent odniósł się też do kwestii wymaganej przez Kongres zgody na dalsze działania wojenne po 60 dniach wojny. Trump ocenił, że wymogi zawarte w uchwale War Powers Resolution z 1973 r. są niekonstytucyjne i dodał, wbrew prawdzie, że nikt wcześniej nie realizował tych wymogów. Biały Dom tymczasem w czwartek poinformował Kongres, że od czasu zawarcia 8 kwietnia zawieszenia broni z Iranem uważa działania zbrojne za zakończone.

red/PAP/Facebook/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych