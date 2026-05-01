Zmasowany atak dronów na Tarnopol. Są ciężko ranni. Mer miasta do mieszkańców: Rodzice, uprzedźcie swoje dzieci

Po ataku dronów (zdj. ilustracyjne) / autor: Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy
Ponad 50 rosyjskich dronów zaatakowało dziś po południu Tarnopol, na zachodzie Ukrainy, uderzając w obiekty infrastruktury i przemysłu; co najmniej dziesięć osób zostało rannych – powiadomił mer miasta Serhij Nadał.

Są ciężko ranni

Obecnie wiadomo o dziesięciu osobach rannych. Wśród nich są ludzie w stanie ciężkim. Wszyscy otrzymują pomoc medyczną. Informacji o zabitych nie ma 

— napisał w serwisach społecznościowych szef władz miasta.

Mer Nadał przekazał, że nad Tarnopolem latało ponad 50 rosyjskich dronów typu Shahed.

Rodzice – uprzedźcie swoje dzieci

Było słychać ponad 20 wybuchów. Są trafienia w obiekty infrastruktury i obiekty przemysłowe

— podkreślił.

Mer poinformował, że po ataku w części miasta nie ma prądu. Ostrzegł też mieszkańców przed niebezpiecznymi odłamkami, które mogą leżeć na ziemi.

Nie zbliżajcie się do nich i dotykajcie. Rodzice – uprzedźcie swoje dzieci, aby nie brały do rąk żadnych przedmiotów

— zaapelował Nadał.

SC/PAP/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

