Ponad 50 rosyjskich dronów zaatakowało dziś po południu Tarnopol, na zachodzie Ukrainy, uderzając w obiekty infrastruktury i przemysłu; co najmniej dziesięć osób zostało rannych – powiadomił mer miasta Serhij Nadał.
Są ciężko ranni
Obecnie wiadomo o dziesięciu osobach rannych. Wśród nich są ludzie w stanie ciężkim. Wszyscy otrzymują pomoc medyczną. Informacji o zabitych nie ma
— napisał w serwisach społecznościowych szef władz miasta.
Mer Nadał przekazał, że nad Tarnopolem latało ponad 50 rosyjskich dronów typu Shahed.
Rodzice – uprzedźcie swoje dzieci
Było słychać ponad 20 wybuchów. Są trafienia w obiekty infrastruktury i obiekty przemysłowe
— podkreślił.
Mer poinformował, że po ataku w części miasta nie ma prądu. Ostrzegł też mieszkańców przed niebezpiecznymi odłamkami, które mogą leżeć na ziemi.
Nie zbliżajcie się do nich i dotykajcie. Rodzice – uprzedźcie swoje dzieci, aby nie brały do rąk żadnych przedmiotów
— zaapelował Nadał.
