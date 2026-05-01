Chińska młodzież sterowana przez obce siły? Pekin oskarża o celową dywersję! "Pozbawiając nas rozwoju, strategicznych możliwości"

Chiny na globusie pod lupą / autor: Fratria
Chiny na globusie pod lupą / autor: Fratria

Resort bezpieczeństwa państwowego Chin wysunął oskarżenia wobec obcych sił, które mają promować wśród młodzieży zjawisko „leżenia plackiem”. Pekin uważa, że działanie ma na celu odłsabić kraj - przekazał „Financial Times”. Trend polega na odrzuceniu wyczerpującej pracy i rywalizacji na rzecz minimalizmu.

Tang ping (chiń. leżenie plackiem) to trend społeczny i ruch kontrkulturowy, który odrzuca wyczerpującą pracę pod presją i nieustanną rywalizację. Jego przedstawiciele promują za to minimalistyczny styl życia o niskich ambicjach.

Zjawisko od kilku lat przybiera na sile, obejmując miliony młodych Chińczyków, co stanowi wyraz sprzeciwu wobec kultury pracy „996” (od godz. 9 do 21, sześć dni w tygodniu), prowadzącej do masowego wypalenia. Skala problemu zwiększa się wraz ze wzrostem bezrobocia, które w grupie wiekowej 16-24 lata osiągnęło ostatnio 16,9 proc.

Czytaj także

W opublikowanym trzy dni temu na platformie WeChat tekście i w promocyjnym nagraniu resort bezpieczeństwa państwowego ostro zaatakował zachodnie podmioty, zarzucając im celową dywersję.

Chcą tylko, aby nasza młodzież „leżała plackiem”, pozbawiając nas rozwoju, strategicznych możliwości i przyszłość naszego narodu

— oświadczyło ministerstwo.

Służby podkreśliły, że to rządy i organizacje z Zachodu opłacają antychińskie media oraz influencerów, by siali defetyzm i wmawiali młodym, że „walka to wyzysk”.

Narastający niepokój Pekinu

Jak komentuje „Financial Times”, reakcja służb uwydatnia narastający niepokój Pekinu wywołany coraz większą rzeszą wyobcowanych obywateli. Dziennik zauważa, że w obliczu trudnej transformacji gospodarczej „złośliwe siły z zagranicy” stały się dla władz niezwykle wygodnym kozłem ofiarnym.

Cytowany przez gazetę ekspert zaznacza, że obarczenie państwa lub Komunistycznej Partii Chin winą za spowolnienie gospodarcze i brak nagrody za ciężką pracę jest obecnie „politycznie niemożliwe”.

Z kolei hongkoński dziennik „South China Morning Post” we wtorek przypomniał, że sam przywódca ChRL Xi Jinping ostrzegał przed „leżeniem plackiem” już w 2021 roku. Dowodzi to, że problem nie jest nowy, ale obecnie zyskał nową, „szpiegowską” narrację, służącą odwróceniu uwagi od braku perspektyw i strukturalnych barier na krajowym rynku pracy - skomentowała gazeta.

xyz/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

