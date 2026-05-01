Peter Magyar już wprowadza "standardy" na Węgrzech! Znalazł odpowiednie miejsce w rządzie dla... swojego szwagra

Peter Magyar / autor: PAP/EPA

Marton Mellethei-Barna, szwagier przyszłego premiera Węgier Petera Magyara i główny prawnik partii Tisza, zostanie ministrem sprawiedliwości w nowym rządzie Węgier - poinformował Magyar na Facebooku. Zaprzysiężenie nowego gabinetu zaplanowano na 9 maja.

Głównym zadaniem nowego szefa resortu sprawiedliwości będzie „przywrócenie praworządności” oraz „stworzenie ram prawnych umożliwiających zwrot należnych Węgrom funduszy UE” - napisał w czwartek lider Tiszy.

Magyar podkreślił, że oczekuje od nowego ministra sprawiedliwości przywrócenia równości Węgrów wobec prawa, wyeliminowania korupcji oraz odbudowy profesjonalizmu niezależnych instytucji i organów kontrolnych.

Mellethei-Barna jest adwokatem z dwudziestoletnim doświadczeniem i głównym prawnikiem partii Tisa, a także ojcem czwórki dzieci. Ukończył studia prawnicze jako kolega z roku Petera Magyara. W 2025 roku poślubił siostrę przyszłego premiera Węgier.

Zaangażowanie w budowę ugrupowania

Mellethei-Barna od początku angażował się w budowę ugrupowania Magyara jako jego główny prawnik. Był jednym z dziesięciu pierwszych członków partii i w pierwszym roku wsparł ją kwotą dwóch milionów forintów (ok. 23 tys. zł) - przypomniał portal Telex.

Przyszły minister sprawiedliwości Węgier pracował m.in. w Centrum Sprawiedliwości i Prawa Międzynarodowego (CEJIL) w Waszyngtonie, gdzie zajmował się reprezentacją prawną ofiar naruszeń praw człowieka w obu Amerykach. Następnie został konsultantem w grupie ds. konkurencji i prawa antymonopolowego w budapeszteńskim biurze Freshfields Bruckhaus Deringer, jednej z wiodących kancelarii prawnych na świecie. W listopadzie 2007 roku rozpoczął pracę w kancelarii Oppenheim, kontynuując działalność w dziedzinie globalnej regulacji rynku, prawa konkurencji i prawa handlowego - podały węgierskie media.

Wsparcie prawnicze dla Magyara

W 2020 roku założył swoją kancelarię. Mellethei-Barna reprezentował Magyara w kilku procesach. Podobnie jak lider Tiszy, był oskarżany przez odchodzące władze o związki z filantropem Georgem Sorosem.

Magyar poprowadził partię Tisza do zwycięstwa w wyborach z 12 kwietnia, które zakończyły 16-letnie rządy Viktora Orbana. Ugrupowanie Magyara zdobyło 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, co daje partii większość konstytucyjną. Nowy rząd zostanie zaprzysiężony 9 maja.

PAP/mly

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

