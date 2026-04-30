Trwa 1528. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 1 maja 2026 r.
Sztab generalny: Nasze wojska uczestniczą w intensywnych szkoleniach na polskich poligonach
Pododdziały naszej armii uczestniczą na poligonach w Polsce w intensywnych szkoleniach z zakresu walki w terenie zabudowanym, a także działań w okopach i korytarzach komunikacyjnych – poinformował w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Na polskich poligonach trwają intensywne ćwiczenia oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy. (…) Ukraińscy żołnierze skupili się na jednym z najtrudniejszych elementów – działaniach bojowych w terenie zabudowanym. Szkolenie obejmowało ćwiczenie zaawansowanych technik: bezpiecznego podejścia do budynków, szturmowania wejść, »oczyszczania« pomieszczeń, a także metod obrony i maskowania punktów oporu
— napisano w komunikatorze Telegram.
Według informacji sztabu ćwiczenia z działań bojowych w systemach okopów są prowadzone z uwzględnieniem rzeczywistych doświadczeń zdobytych na polu walki.
Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte na Ukrainie, oddziały doskonaliły taktykę działań bojowych w systemach okopów i korytarzach komunikacyjnych. W ramach szkolenia położono nacisk na szybkość reakcji, precyzyjne posługiwanie się bronią oraz umiejętne stosowanie granatów ręcznych, co ma kluczowe znaczenie podczas walki wręcz
— zaznaczono.
Jak poinformowano, ćwiczenia w Polsce stanowią część misji EUMAM Ukraine. Instruktorzy ściśle współpracują z ukraińskimi żołnierzami, przekazując im wiedzę niezbędną na froncie - podkreślono.
Misja Unii Europejskiej w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy (EUMAM Ukraine) to inicjatywa UE mająca na celu wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy w odpowiedzi na rosyjską agresję. Została ustanowiona przez Radę UE 17 października 2022 r. i formalnie uruchomiona 15 listopada 2022 r. Głównym zadaniem EUMAM Ukraine jest zwiększenie zdolności wojskowych ukraińskich sił zbrojnych poprzez indywidualne, zbiorowe i specjalistyczne szkolenia dla żołnierzy. Misja działa na terytorium państw członkowskich UE, koordynując działalność szkoleniową tych krajów i partnerów międzynarodowych.
Szkolenia ukraińskich żołnierzy na polskich poligonach odbywają się regularnie, a poza Polakami prowadzą je także żołnierze np. z Francji oraz Norwegii, którzy inaugurowali szkolenia na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu w ramach inicjatywy Camp Jomsborg. Z kolei w Bydgoszczy funkcjonuje JATEC, czyli Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina. Celem tej jednostki jest rozwijanie interoperacyjności wojska ukraińskiego z siłami NATO, a także np. dzielenie się wnioskami z trwającej wojny. Centrum ruszyło na początku 2025 roku.
