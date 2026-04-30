Trwa 63. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Piątek, 1 maja 2026 r.
Szef parlamentu Iranu: kontrolowanie cieśniny Ormuz zapewni wolność od USA
Przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył, że kontrola sprawowana przez jego kraj nad cieśniną Ormuz gwarantuje również innym państwom regionu przyszłość wolną od ingerencji Stanów Zjednoczonych.
Dzisiaj, kontrolując cieśninę Ormuz, Iran daje sobie i państwom sąsiednim (…) przyszłość wolną od obecności i ingerencji amerykańskiej
— napisał Ghalibaf na platformie X.
Ponadto duchowy i polityczny przywódca Iranu Modżtaba Chamenei oświadczył w opublikowanym przez media państwowe komunikacie, że USA poniosły porażkę w wojnie z Iranem.
Dwa miesiące po największej koncentracji wojsk i agresji dokonanej w regionie przez tyranów tego świata, jak i po wstydliwej porażce USA, otwiera się nowy rozdział dla Zatoki Perskiej i cieśniny Ormuz
— napisał ajatollah Chamenei, który nie był widziany publicznie od nominacji na przywódcę kraju.
Według niepotwierdzonych oficjalnie informacji Modżtaba Chamenei został ciężko ranny w pierwszych godzinach ataku USA i Izraela na Iran, 28 lutego; zginął wówczas jego ojciec, poprzedni przywódca Islamskiej Republiki Iranu ajatollah Ali Chamenei.
AFP przypomniała, że trwające negocjacje miedzy Waszyngtonem a Teheranem nie przyniosły do tej pory zakończenia wojny, a wzrost cen paliw wywołany trwającą blokadą cieśniny Ormuz jest coraz bardziej dotkliwy dla światowej gospodarki. Od 8 kwietnia w wojnie obowiązuje rozejm. Głównym problemem w negocjacjach pokojowych pozostaje program nuklearny Iranu.
Według wyliczeń podawanych przez AFP, każdy tydzień blokady cieśniny Ormuz podwyższa średnią cenę baryłki ropy o 5 dolarów, a jeśli ten szlak morski nie zostanie odblokowany do lipca, notowania surowca mogą sięgnąć 150 USD za baryłkę.
red/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759277-relacja-63-dzien-wojny-z-iranem
