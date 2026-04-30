Prezydent USA Donald Trump, pytany o to, czy rozważałby wycofanie amerykańskich sił z Włoch i Hiszpanii, odpowiedział: „tak, prawdopodobnie”. Ocenił, że Włochy nie pomagają Stanom Zjednoczonym, a Hiszpania jest „okropna”.
Czytaj także
Dzień wcześniej Trump ogłosił, że jego administracja analizuje możliwość zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech, a decyzja w tej sprawie ma zapaść wkrótce.
Pytany w czwartek przez media w Gabinecie Owalnym, czy rozważałby wycofanie sił także z Włoch i Hiszpanii, odparł:
Tak, prawdopodobnie. Dlaczego nie?.
Włochy nam nie pomagają, a Hiszpania jest okropna, całkowicie okropna
— dodał. Powiedział też, ze USA „pomagają Europie z Ukrainą”.
Zrobili na Ukrainie całkowity bałagan
— podkreślił.
„Merz robi fatalną robotę”
Ponownie skrytykował też niemieckiego kanclerza Friedricha Merza.
Robi fatalną robotę
— ocenił przywódca USA.
Ma problemy z imigracją, z energią, ma duży problem z Ukrainą. (…) I skrytykował mnie za to, co robię z Iranem. A ja zapytałem: czy chciałbyś, żeby w rękach Iranu znalazła się broń jądrowa? Powiedział, że nie. Więc powiedziałem: czyli chyba ja mam rację. Nie miał na to odpowiedzi
— relacjonował Trump.
Wcześniej w czwartek Trump ocenił, że Merz powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny w Ukrainie i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy pozbywają się zagrożenia ze strony Iranu. W tym tygodniu także zarzucił niemieckiemu kanclerzowi, że w kontekście wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem „nie ma pojęcia, o czym mówi”.
Merz ostrzegł w poniedziałek, że konflikt między USA a Iranem prawdopodobnie nie zakończy się szybko. Ocenił, że Irańczycy są „silniejsi niż sądzono”, a Amerykanie „nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej”. Wskazując na Irak i Afganistan, kanclerz ostrzegł, że w przypadku wojen na Bliskim Wschodzie „nie wystarczy tylko w nie wejść, lecz trzeba jeszcze umieć z nich wyjść”.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759274-hiszpania-i-wlochy-na-celowniku-trumpa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.