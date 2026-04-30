„Prezydent znowu zadziałał przeciwko obywatelom” - grzmiał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując zawetowanie nowelizacji w sprawie pozasądowego rozwiązania małżeństwa. „Można było ułatwić ludziom życie. Tego prezydent nie zrobił” - przekonywał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości zakładała możliwość rozwiązania małżeństwa w drodze czynności podejmowanych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. To on weryfikowałby spełnienie ustawowych przesłanek rozwodu pozasądowego i dokonywałby odpowiednich wpisów w rejestrze stanu cywilnego. Rozwiązanie to miało być stosowane wyłącznie w przypadku małżeństw, które nie mają wspólnych małoletnich dzieci oraz pod warunkiem, że małżonka nie jest w ciąży.
Weto
Dzisiaj prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu noweli. Swoją decyzję argumentował m.in. koniecznością ochrony instytucji małżeństwa, zagwarantowaną w Konstytucji RP. Wyraził też obawę, że świadomość procedury wymagającej wyłącznie kilku podpisów byłaby zachętą do traktowania małżeństwa jako „związku na próbę”.
Żurek jest wściekły
Decyzja ta wywołała wściekłość Waldemara Żurka
Prezydent znowu zadziałał przeciwko obywatelom. Po raz kolejny zawetował zmiany, które miały usprawnić postępowania sądowe. Tym razem chodziło o najprostsze rozwody: dwoje dorosłych ludzi, bez małoletnich dzieci, bez walki o winę, bez konfliktu
-– napisał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na portalu X, komentując weto prezydenta.
Zauważył, że na pierwszą rozprawę ludzie muszą czekać miesiącami, a nawet latami.
To dziedzictwo Zbigniewa Ziobry i PiS-u
-– dodał.
Panie prezydencie, proszę mieć odwagę powiedzieć im wprost, że mają czekać dalej. Bo łatwo mówić wielkie słowa o ochronie rodziny, a potem wetować i utrudniać tym życie ludziom
— ocenił minister.
Według niego, gdyby te sprawy nie trafiły do sądów, to sędziowie mogliby załatwiać wiele trudniejszych, spornych spraw, a obywatele odczuliby poprawę tempa ich rozpoznawania.
Obywatele, oceńcie ten ruch prezydenta
— zaapelował Żurek.
Kosiniak-Kamysz niezadowolony
Wcześniej o skomentowanie decyzji prezydenta dziennikarze poprosili w Sejmie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Jeżeli jest obopólna zgoda (na rozwód – PAP), można było ułatwić ludziom życie. Tego prezydent nie zrobił
— powiedział wicepremier.
Podkreślił, że regulacje były szansą na ułatwienie, które nie zagrażało ani rodzinie, ani dzieciom. Powodowało jedynie, że w określonych przypadkach, tj. kiedy w małżeństwie nie ma dzieci, nie byłoby w przypadku rozwodu konieczności korzystania z drogi sądowej.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2024 r. w Polsce orzeczono 57,4 tys. rozwodów. Spośród blisko 60 tys. pozwów o rozwód, które w skali roku wpływają do sądów, ok. 40 proc. dotyczy małżeństw bezdzietnych.
Adrian Siwek/PAP
