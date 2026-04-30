Nożownik, który wczoraj zaatakował w Londynie dwóch mężczyzn pochodzenia żydowskiego, brał udział w rządowym programie zapobiegającym radykalizacji - potwierdziła londyńska policja metropolitalna. Stacja BBC podała, że jest on obywatelem brytyjskim somalijskiego pochodzenia.
Do ataku doszło wczoraj w Golders Green na północy Londynu, dzielnicy zamieszkanej przez dużą społeczność żydowską, gdzie w ostatnich tygodniach doszło też do kilku podpaleń. Dwaj pchnięci nożem mężczyźni trafili do szpitala, natomiast sprawca, który próbował zaatakować przybyłych na miejsce policjantów, został aresztowany.
Już wczoraj policja oświadczyła, że traktuje atak jako akt terroru, a dziś potwierdziła, że sprawca został w 2020 r. skierowany do programu Prevent, którego celem jest zapobieganie dalszej radykalizacji przez osoby mające takie skłonności, ale jeszcze w tym samym roku uznano, że nie musi dalej brać w nim udziału.
25 mln funtów na ochronę społeczności żydowskiej
Dzielnicę Golders Green odwiedził dziś brytyjski premier Keir Starmer, chcąc uspokoić nastroje społeczności żydowskiej po kolejnym w ostatnich tygodniach wymierzonym w nią ataku. Brytyjski rząd ogłosił dziś rano przekazanie 25 mln funtów na ochronę społeczności żydowskiej, ale zdaniem brytyjskich Żydów rząd nadal nie robi wystarczająco, by zapobiec narastającej fali antysemityzmu, za którą odpowiadają w zdecydowanej większości muzułmanie. Gdy Starmer przyjechał do Golders Green powitały go gwizdy, buczenie i nieprzyjazne okrzyki.
Seria ostatnich ataków wymierzonych w społeczność żydowską zaczęła się od spalenia 23 marca w Golders Green czterech karetek pogotowia należących do żydowskiej służby medycznej. Od tego czasu doszło także do prób podpalenia dwóch synagog, ściany pamięci oraz budynku, w którym w przeszłości siedzibę miała żydowska organizacja charytatywna.
tkwl/PAP
