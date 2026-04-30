Zeszłej nocy Izrael przechwycił statki Globalnej Flotylli Sumud na wodach w pobliżu Krety, ponad 1100 km od wybrzeży Strefy Gazy. Na pokładzie jednej z jednostek znajdowała się Polka, adiunkt na Uniwersytecie Utrechckim dr Magdalena Górska - poinformował rzecznik Global Sumud Polska.
Doktor z Utrechtu
Według organizatorów flotylli płynącej do Strefy Gazy izraelska marynarka wojenna przechwyciła w ciągu nocy 15 z 58 ich statków. Portal Times of Israel dodał, że w nocy zatrzymano około 175 aktywistów.
Na pokładzie wszystkich jednostek przewożących pomoc humanitarną do Strefy Gazy znajdowało się ponad tysiąc wolontariuszy.
Rzecznik Global Sumud Polska Rafał Piotrowski przekazał, że wśród zatrzymanych znajduje się polska badaczka mieszkająca w Utrechcie dr Magdalena Górska, zaangażowana w działania na rzecz zakończenia współpracy uczelni z izraelskimi instytucjami bezpośrednio powiązanymi z kompleksem militarnym.
Atak izraelskich wojskowych motorówek
Rzecznik poinformował, że izraelskie siły zagłuszyły kanały radiowe flotylli, w tym kanał alarmowy dla jednostek cywilnych.
Do naszych łodzi zbliżyły się wojskowe motorówki, które zostały zidentyfikowane jako izraelskie. Celowano z nich laserami i bronią półautomatyczną. Uczestnikom flotylli nakazano przejść na dziób łodzi i uklęknąć
— poinformowała Global Sumud Flotilla.
Organizatorzy opublikowali też nagranie wideo, na którym słychać wypowiedzi izraelskiego oficera marynarki wojennej, wzywającego aktywistów do zmiany kursu.
Jeśli chcecie dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy, możecie to zrobić za pośrednictwem ustalonych i znanych kanałów. Proszę zmienić kurs i wrócić do portu macierzystego. Jeśli przewozicie pomoc humanitarną, prosimy o udanie się do portu w Aszdodzie
— mówił izraelski oficer.
Flotylla z Barcelony
Zatrzymana flotylla, płynąca z Barcelony, jest jedną z dwóch, które w tym miesiącu zmierzały w kierunku Strefy Gazy. W niedzielę z Sycylii wyruszył konwój 65 jednostek należących do Globalnej Flotylli Sumud.
Pierwsza flotylla, w której wzięło udział prawie 500 osób z 40 krajów świata, w tym z Polski, wyruszyła do Strefy Gazy we wrześniu 2025 r. W październiku została zatrzymana przez izraelską marynarkę wojenną. Aktywistów ujęto, a potem deportowano.
SC/PAP
