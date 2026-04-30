Burza w Niemczech po słowach Friedricha Merza! "Zwykła emerytura nie wystarczy. Trzeba inwestować prywatnie"

  • Świat
  • opublikowano:
Kanclerz Merz / autor: PAP/EPA
Wypowiedź Friedricha Merza na temat przyszłości niemieckiego systemu emerytalnego wywołała polityczną burzę i obawy części społeczeństwa o poziom przyszłych świadczeń. Kanclerz przyznał, że ustawowa emerytura nie wystarczy do utrzymania dotychczasowego standardu życia, a większą rolę powinny odegrać prywatne i zakładowe formy oszczędzania.

Merz: Państwowa emerytura nie wystarczy na utrzymanie standardu życia

Emerytury od wielu lat pozostają jednym z najbardziej drażliwych tematów w niemieckiej debacie publicznej. Tym razem, jak informuje Deutsche Welle, dyskusję zaostrzył sam kanclerz Friedrich Merz.

Ustawowe ubezpieczenie emerytalne samo w sobie będzie co najwyżej podstawowym zabezpieczeniem na starość. Nie będzie już w stanie w dłuższej perspektywie zapewnić utrzymania standardu życia”

— powiedział Friedrich, cytowany przez dw.com.

Dlatego – jak podkreślił kanclerz – konieczne są dodatkowe, kapitałowe elementy zakładowego i prywatnego systemu emerytalnego, i to w znacznie większym zakresie niż obecnie, który opiera się w dużej mierze na dobrowolności. W praktyce oznaczałoby to silniejsze oparcie przyszłego systemu na akcjach oraz innych formach inwestycji finansowych.”

— czytamy w portalu.

Propozycja większego oparcia systemu emerytalnego na rynku kapitałowym budzi jednak duże kontrowersje. Krytycy przypominają o ryzyku inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe, co może wpływać na wartość przyszłych świadczeń.

Krytyka ze strony rządu kanclerza

Minister pracy i spraw społecznych Bärbel Bas skrytykowała wypowiedzi kanclerza w programie ARD „Maischberger”.

Merz sprawił wrażenie, że ludzie powinni obecnie zabezpieczać się wyłącznie prywatnie”

— powiedziała Bärbel Bas.

Według niej, jego słowa zostały przez wielu odebrane w taki sposób, że „nie otrzymają nawet przyzwoitej emerytury”.

Spór o przyszłość systemu emerytalnego może zaostrzyć napięcia między koalicjantami z CDU/CSU i SPD. Jak przypomina dw.com, do końca czerwca powołana przez rząd komisja ds. emerytur ma przedstawić rekomendacje dotyczące reformy systemu.

Ryzyko ubóstwa w NRD

Istotnym elementem niemieckiej debaty emerytalnej pozostają także historyczne różnice między dawną RFN a NRD.

Proces wyrównywania poziomu świadczeń między wschodnimi i zachodnimi landami zakończył się dopiero w 2025 roku — 35 lat po zjednoczeniu Niemiec. W efekcie ryzyko ubóstwa na starość częściej dotyczy mieszkańców wschodnich landów.

Dodatkowym czynnikiem jest fakt, że w czasach NRD obywatele nie mieli możliwości inwestowania w prywatne fundusze emerytalne czy inne instrumenty kapitałowe. W gospodarce planowej nie funkcjonowały bowiem rynki giełdowe ani rozbudowany sektor prywatnych inwestycji.

SC/dw.com

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych