Dom w Braunau w Austrii, w którym urodził się Adolf Hitler, stanie się wkrótce siedzibą komendy austriackiej policji – podaje dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. Gazeta krytykuje decyzję MSW Austrii, która, jej zdaniem, „neutralizuje” pamięć o zbrodniarzu.
Dom, w którym Hitler urodził się (w 1889 r.) i spędził pierwsze 3,5 roku życia, po uprzednim wywłaszczeniu właścicielki został przebudowany na komendę policji – pisze wydawana w Monachium gazeta. Przebudowa kosztowała 20 mln euro. Oficjalne otwarcie nowej komendy zapowiedziano na 22 lipca.
Braunau nie jest miejscem zbrodni. Jest natomiast napiętnowanym miejscem pamięci. Miejscem przeklętego domu. Cały świat zna Braunau jako miejsce urodzenia masowego mordercy
— ocenia „SZ”.
Taka jest i pozostanie historia, mimo że władze Austrii podjęły kosztowną próbę „odhitleryzowania” i odprawienia egzorcyzmów nad domem, a tym samym nad całym miastem
— zaznacza.
Korzyścią z nowego przeznaczenia budynku będzie to, że gdy 20 kwietnia w przyszłym roku, w rocznicę urodzin Hitlera, przed domem będą maszerowali neonazistowscy turyści, policja będzie już na miejscu
— zauważył ironicznie autor. Gazeta zwraca uwagę na argumenty austriackiego MSW broniącego decyzji - w mieszkaniu Hitlera w Monachium komenda policji znajduje się już od 1949 r.
Historii nie można zneutralizować, można się tylko z niej uczyć. Z prowadzonej w Austrii debaty i podjętej w Wiedniu decyzji w sprawie domu Hitlera można nauczyć się tylko jednego: jak nie nauczyć się niczego
— krytykuje „SZ”. MSW zignorowało propozycje organizacji obywatelskich z historykiem z Insbrucka Andreasem Maislingerem na czele, które opracowały projekt „Domu odpowiedzialności”. Wbrew oddolnym inicjatywom MSW chciało najpierw budynek zburzyć, a następnie zdecydowało o ulokowaniu w nim komendy policji.
Celem organizacji obywatelskich było przekształcenie „miejsca narodzin Holokaustu” w międzynarodowe miejsce spotkań – „miejsce nauki i dyskusji dla młodzieży z całego świata”.
Jak wcześniej zagospodarowany był dom Hitlera?
Do 2011 roku dom Hitlera służył jako miejsce dziennego pobytu i warsztat dla ludzi niepełnosprawnych. Ówczesna właścicielka odmówiła zgody na dostosowanie budynku do potrzeb ludzi niepełnosprawnych, dlatego organizacja Lebenshilfe zrezygnowała z najmu. Za pieniądze wydane na adaptację budynku na komendę policji można by było trzykrotnie przebudować obiekt na potrzeby niepełnosprawnych - zauważa „SZ”, oceniając, że taka placówka w pewnym sensie też byłaby domem odpowiedzialności.
Rada gminy Braunau postanowiła stworzyć dom odpowiedzialności w opuszczonym teatrze miejskim. Gdyby istniał w 2022 r., mógłby się stać miejscem dialogu Ukraińców i Rosjan z przedstawicielami innych narodów.
Z napiętnowanego miejsca pamięci mógłby się stać uznanym w świecie miejscem odpowiedzialności
— pisze w konkluzji „Sueddeutsche Zeitung”.
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759196-austriacy-maja-nowy-pomysl-na-zagospodarowanie-domu-hitlera
