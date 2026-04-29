RELACJA. 1527. dzień wojny na Ukrainie. Rozmowa Trumpa i Putina. Prezydent USA: Zasugerowałem "mały rozejm", on może to zrobić

autor: PAP/EPA
Trwa 1527. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czwartek, 30 kwietnia 2026 r.

00:02. Trump: zasugerowałem Putinowi mały rozejm w Ukrainie, on może to zrobić (opis)

Prezydent USA Donald Turmp powiedział, że zasugerował Władimirowi Putinowi „mały rozejm” w Ukrainie i ocenił, że Putin może wkrótce ogłosić taki rozejm. Powiedział też, że sojusznicy USA nie zgodzili się na jego sugestie dotyczące wojny w Ukrainie, bez wyjaśnienia, jaka to była propozycja.

Zasugerowałem małe zawieszenie broni i myślę, że on mógłby to zrobić. Mógłby ogłosić coś z tym związanego. Czy już to ogłosił?

— powiedział Trump dziennikarzom, relacjonując swoją środową rozmowę z rosyjskim przywódcą. Słowa te padły podczas spotkania z załogą misji Artemis II w Gabinecie Owalnym.

Jak stwierdził prezydent, jego rozmowa z Putinem dotyczyła głównie wojny w Ukrainie, lecz przywódcy rozmawiali też o Iranie.

Powiedział mi, że chciałby zaangażować się w wzbogacanie (uranu), że on może nam w tym pomóc. Powiedziałem, że wolałbym, żebyś zaangażował się w zakończenie wojny z Ukrainą. Dla mnie to byłoby ważniejsze

— zaznaczył.

Odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę. Myślę, że wymyślimy rozwiązanie (wojny w Ukrainie) stosunkowo szybko. Mam taką nadzieję, chciałbym takiego rozwiązania

— dodał.

Trump ocenił, że Putin był gotowy na zawarcie porozumienia już „jakiś czas temu”, lecz „pewni ludzie uczynili to trudnym”. Prezydent nie wyjaśnił, kogo ma na myśli, lecz w przeszłości obwiniał Ukrainę o utrudnianie rozmów.

Odpowiadając na pytanie o przemówienie brytyjskiego króla Karola III w Kongresie, w którym monarcha wzywał do wzmocnienia NATO i obrony Ukrainy, Trump powtórzył, że Sojusz zawiódł go, jeśli chodzi o odpowiedź na wezwanie do pomocy z Iranem. Dodał jednak, że nie spełnił też jego prośby w sprawie Ukrainy, nie precyzując, o co chodziło.

Prosiliśmy ich o zrobienie pewnych rzeczy w sprawie Ukrainy i chcieliśmy też, żeby zrobili coś w sprawie Iranu. W sprawie Ukrainy są bardzo zaangażowani, ale nie zrobili tego tak, jak byśmy chcieli - wiecie, to trwa już od dawna. A w sprawie Iranu ich tam nie było

— powiedział Trump. Dodał też, że gdyby to od króla zależało, pomógłby USA w Iranie i „posłuchał sugestii w sprawie Ukrainy”.

Bo wiecie, mamy trochę różnice zdań w sprawie Ukrainy - nie tyle z NATO, co z krajami europejskimi

— powiedział, nie wyjaśniając, co ma na myśli.

red/PAP/Facebook/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

