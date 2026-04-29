Trwa 62. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Czwartek, 30 kwietnia 2026 r.
00:02. Trump: utrzymam blokadę portów irańskich, dopóki Teheran nie zgodzi się na porozumienie
Prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi Axios, że utrzyma blokadę irańskich portów, dopóki Teheran nie zgodzi się na porozumienie, obejmujące jego program nuklearny. Według źródeł Amerykanie przygotowali plan przeprowadzenia fali ataków na Iran, by przełamać impas w negocjacjach.
Prezydent odrzucił irańską propozycję zakładającą otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady portów oraz przesunięcie rozmów o programie nuklearnym na później.
Trump podkreślił, że postrzega blokadę jako „w pewnym sensie bardziej skuteczną niż bombardowanie”.
Duszą się jak nadziane prosię. I będzie tylko gorzej. Nie mogą mieć broni jądrowej
— powiedział prezydent.
Według niego irańskie magazyny ropy i ropociągi „niedługo wybuchną”, bo Iran nie może eksportować ropy ze względu na amerykańską blokadę. Jednak zdaniem niektórych analityków sytuacja nie jest jeszcze tak zła.
Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) przygotowało plan przeprowadzenia „szybkiej i silnej” fali ataków na Iran w nadziei na przełamanie impasu w negocjacjach - przekazały trzy źródła.
Po uderzeniach, które najpewniej objęłyby infrastrukturę, USA naciskałyby na reżim, by powrócił do stołu negocjacyjnego i wykazał się większą elastycznością.
Źródła serwisu podały, że według stanu z wtorkowego wieczoru Trump nie wydał jeszcze rozkazu wznowienia ataków.
Na razie Trump uważa, że kontynuacja blokady jest jego głównym narzędziem nacisku, ale rozważy podjęcie działań militarnych, jeśli Iran nadal nie ustąpi - utrzymują źródła.
Jak podały w poniedziałek amerykańskie media, Iran przedstawił USA nową propozycję pokojową, która koncentruje się na rozwiązaniu na początek kryzysu wokół cieśniny Ormuz i amerykańskiej blokady morskiej. Zgodnie z tą propozycją negocjacje nuklearne rozpoczęłyby się dopiero na późniejszym etapie. Media już wcześniej donosiły, że Trump i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego są sceptyczni wobec irańskiej propozycji.
W środę Iran zagroził „bezprecedensową akcją militarną”, jeżeli USA będą nadal przejmować irańskie statki.
Irańskie siły zbrojne uważają, że cierpliwość ma swoje granice i skończy się, jeśli Waszyngton utrzyma „nielegalną blokadę morską wokół cieśniny Ormuz
— przekazała irańska stacja Press TV, powołując się na anonimowe źródło.
red/PAP/Facebook/X
