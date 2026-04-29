Półtoragodzinna rozmowa Trump i Putina! Ze strony Moskwy padła nowa propozycja ws. Ukrainy. Rozmawiano także o sytuacji w Zatoce Perskiej

Władimir Putin / autor: PAP/EPA
Władimir Putin / autor: PAP/EPA

Doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow poinformował, że prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, odbyli dzisiaj ponad półtoragodzinną rozmowę telefoniczną. Dodał, że poruszono tematy Iranu, ewentualnego rozejmu w wojnie z Ukrainą i możliwych projektów ekonomicznych i energetycznych. Z kolei prezydent USA Donald Turmp powiedział, że zasugerował Władimirowi Putinowi „mały rozejm” na Ukrainie i ocenił, że Putin może wkrótce ogłosić taki rozejm.

Putin zaproponował zawieszenie broni w walkach na Ukrainie podczas Dnia Zwycięstwa, do czego Trump odniósł się przychylnie - przekazał Uszakow, cytowany przez agencję Reutera.

W Rosji Dzień Zwycięstwa jest obchodzony 9 maja. Święto upamiętnia zwycięstwo stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej (1941-45).

Doradca Putina ds. polityki zagranicznej dodał, że Trump uważa, iż osiągnięcie porozumienia kończącego wojnę na Ukrainie jest bliskie.

Putin wyraził poparcie dla decyzji Trumpa o przedłużeniu rozejmu w wojnie z Iranem - poinformował Uszakow. Zaznaczył, że w rozmowie zwrócono szczególną uwagę na sytuację w Iranie i Zatoce Perskiej.

Podczas rozmowy Putin potępił też próbę zamachu na Trumpa - uzupełnił Uszakow.

Trump proponuje „mały rozejm”

Prezydent USA Donald Turmp powiedział, że zasugerował Władimirowi Putinowi „mały rozejm” na Ukrainie i ocenił, że Putin może wkrótce ogłosić taki rozejm. Powiedział też, że odrzucił propozycję pomocy Putina w sprawie irańskiego programu nuklearnego.

Zasugerowałem małe zawieszenie broni i myślę, że on mógłby to zrobić. Mógłby ogłosić coś z tym związanego. Czy już to ogłosił?

— powiedział Trump dziennikarzom, relacjonując swoją dzisiejszą rozmowę z rosyjskim przywódcą.

Jak stwierdził, rozmowa dotyczyła głównie wojny w Ukrainie, lecz przywódcy rozmawiali też o Iranie.

Powiedział mi, że chciałby zaangażować się w wzbogacanie (uranu), że on może nam w tym pomóc. Powiedziałem, że wolałbym, żebyś zaangażował się w zakończenie wojny z Ukrainą. Dla mnie to byłoby ważniejsze

— zaznaczył.

kk/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

