Dwie osoby zostały poważnie ranne w środę w londyńskiej dzielnicy Golders Green w ataku nożownika na członków społeczności żydowskiej” - poinformowała żydowska ochotnicza grupa samoobrony Shomrim. To kolejny w ostatnich tygodniach atak na tę społeczność w Londynie.
Zauważono mężczyznę biegnącego wzdłuż Golders Green Road, uzbrojonego w nóż i próbującego pchnąć nożem przechodniów pochodzenia żydowskiego. Członkowie Shomrim natychmiast zareagowali i zatrzymali podejrzanego. Na miejsce przybyła policja, która użyła paralizatora. Mężczyzna został aresztowany. Dwie osoby zostały pchnięte nożem i są obecnie opatrywane przez ratowników Hatzola. Podejrzany przebywa w areszcie. Kolejne informacje wkrótce
— przekazała na platformach społecznościowych grupa samoobrony.
BBC podała, że obaj zaatakowani mężczyźni są Żydami i odnieśli poważne obrażenia. Jeden z nich został pchnięty nożem przed sklepem, a drugi koło synagogi.
Ataki
Pod koniec marca w Golders Green, dzielnicy, w której mieszka duża społeczność żydowska, spalone zostały cztery karetki pogotowia należące do żydowskiej służby ratunkowej Hatzola. To zdarzenie rozpoczęło serię ataków - głównie podpaleń i prób podpaleń - wymierzonych w miejsca związane ze społecznością żydowską w Londynie.
Zaniepokojenie kolejnym atakiem wyraził w Izbie Gmin premier Keir Starmer.
Trwa obecnie policyjne śledztwo i uważam, że wszyscy musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć to śledztwo oraz jasno dać do zrozumienia, że jesteśmy zdecydowani zająć się każdym z tych przestępstw, których ostatnio widzieliśmy aż nadto
— powiedział.
Adrian Siwek/PAP
