Atak nożownika w Londynie. Rannych zostało dwóch Żydów. Napastnika zatrzymała ochotnicza grupa samoobrony Shomrim

Atak nożownika w Londynie / autor: EPA/TOLGA AKMEN Dostawca: PAP/EPA.
Atak nożownika w Londynie / autor: EPA/TOLGA AKMEN Dostawca: PAP/EPA.

Dwie osoby zostały poważnie ranne w środę w londyńskiej dzielnicy Golders Green w ataku nożownika na członków społeczności żydowskiej” - poinformowała żydowska ochotnicza grupa samoobrony Shomrim. To kolejny w ostatnich tygodniach atak na tę społeczność w Londynie.

Zauważono mężczyznę biegnącego wzdłuż Golders Green Road, uzbrojonego w nóż i próbującego pchnąć nożem przechodniów pochodzenia żydowskiego. Członkowie Shomrim natychmiast zareagowali i zatrzymali podejrzanego. Na miejsce przybyła policja, która użyła paralizatora. Mężczyzna został aresztowany. Dwie osoby zostały pchnięte nożem i są obecnie opatrywane przez ratowników Hatzola. Podejrzany przebywa w areszcie. Kolejne informacje wkrótce

— przekazała na platformach społecznościowych grupa samoobrony.

BBC podała, że obaj zaatakowani mężczyźni są Żydami i odnieśli poważne obrażenia. Jeden z nich został pchnięty nożem przed sklepem, a drugi koło synagogi.

Pod koniec marca w Golders Green, dzielnicy, w której mieszka duża społeczność żydowska, spalone zostały cztery karetki pogotowia należące do żydowskiej służby ratunkowej Hatzola. To zdarzenie rozpoczęło serię ataków - głównie podpaleń i prób podpaleń - wymierzonych w miejsca związane ze społecznością żydowską w Londynie.

Zaniepokojenie kolejnym atakiem wyraził w Izbie Gmin premier Keir Starmer.

Trwa obecnie policyjne śledztwo i uważam, że wszyscy musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć to śledztwo oraz jasno dać do zrozumienia, że jesteśmy zdecydowani zająć się każdym z tych przestępstw, których ostatnio widzieliśmy aż nadto

— powiedział.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

