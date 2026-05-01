Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że tegoroczne moskiewskie obchody tzw. Dnia Zwycięstwa (9 maja), upamiętniającego rocznicę zakończenia II wojny światowej, odbędą się bez pokazu sprzętu wojskowego ze względu na zagrożenie „terrorystyczną aktywnością Kijowa” – przekazała agencja Reutera.
Ze względu na zagrożenie terrorystyczne, co oczywiste, podejmowane są środki mające na celu zminimalizowanie niebezpieczeństwa
— powiedział Pieskow w rozmowie z dziennikarzami.
Dodał, że defilada odbędzie się, ale w ograniczonym formacie, innym niż w ubiegłym roku.
W minionym roku była to jubileuszowa defilada (z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej - PAP), taka, jaka powinna odbyć się w okrągłą rocznicę
— zaznaczył rzecznik Kremla.
Pieskow przypomniał także słowa przywódcy Rosji Władimira Putina, który ostrzegał wcześniej przez „aktywnością terrorystyczną” ze strony „reżimu kijowskiego”.
Rosyjska defilada
Doroczna defilada na Placu Czerwonym z okazji rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej odbywała się dotychczas z udziałem żołnierzy rosyjskiej armii i była połączona z prezentacją sprzętu wojskowego – pojazdów i samolotów. W tym roku, jak poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony, planowany jest jedynie przelot samolotów zespołów akrobacyjnych oraz samolotów szturmowych Su-25.
Ukraińskie siły zbrojnie regularnie atakują cele w głębi Rosji, przede wszystkim obiekty energetyczne, przemysłowe i wojskowe. Władze w Kijowie zapowiadają intensyfikację takich operacji w nadchodzących miesiącach.
Adrian Siwek/PAP
