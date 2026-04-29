Wysokie kary finansowe, a także areszt grożą we Włoszech dwóm Amerykankom, które wykupiły wszystkie homary z restauracji w Pompejach, a następnie uwolniły je na plaży. Kobiety mogą mieć poważne kłopoty z prawem za wypuszczenie do morza gatunków obcych w tym środowisku.
Lokalne media z Neapolu podały, że dwie turystki z Teksasu - matka i córka – przebywające we Włoszech na wakacjach, nagrały wideo w restauracji w Pompejach, gdzie wykupiły wszystkie homary ze znajdującego się tam akwarium, koło którego siedziały przy stoliku.
Właścicieli tego lokalu poprosiły, aby zawieźli je na plażę w miejscowości Castellammare di Stabia. Tam kobiety wypuściły wszystkie homary do morza, co również udokumentowały na nagraniu.
Następnie Amerykanki wysłały do restauratorów wiadomość z podziękowaniem za pomoc. Napisały między innymi:
Dziękujemy, że nam na to pozwoliliście. Nawet jeśli homary pożyją choćby kilka dni dłużej, było warto.
Gatunek obcy dla Morza Śródziemnego
Portal Napoli Today przypomniał, że homary podawane we włoskich restauracjach są niemal zawsze gatunkami obcymi dla Morza Śródziemnego i stają się zagrożeniem w związku z ryzykiem przenoszenia groźnych dla tamtejszej fauny chorób i mogą też zniszczyć lokalny ekosystem. Skorupiaki serwowane w lokalach należą zazwyczaj do gatunku homara amerykańskiego (Homarus americanus). Pochodzą z północno-zachodniego Atlantyku; żywe wysyłane są na cały świat.
Z menu restauracji w Pompejach wynika, że w jej akwarium znajdowały się okazy z gatunku homar kanadyjski oraz homar niebieski, czyli europejski. W takim przypadku czyn kobiet może zostać uznany za przestępstwo przeciwko bioróżnorodności, karane na mocy prawa.
Za takie szkody dla środowiska grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, a także grzywna w wysokości od 10 tysięcy do 150 tys. euro.
Poza tym, jak zaznaczono, gdy zwierzę po tygodniach spędzonych w akwarium doznaje w morzu szoku termicznego, to czeka je tam ponury los.
Regionalna Agencja Ochrony Środowiska z Kampanii wyjaśniła, że o tym, czy turystki zostaną ukarane, zdecyduje Ministerstwo Środowiska, które dokona analizy tego zdarzenia i ryzyka, jakie spowodowało.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759089-wysoka-cena-za-glupote-turystkom-grozi-areszt
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.