Wojna z Rosją? Finowie kreślą niepokojący scenariusz! Presja na Helsinki, cyberataki i rozbity rosyjski myśliwiec

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA

Fińska Agencja Rezerw Strategicznych opublikowała - dotąd utajniony - scenariusz, w którym Finlandia po zakończeniu wojny na Ukrainie znalazłaby się w stanie wojny z Rosją. W hipotetycznej sytuacji kryzys rozpoczyna się od presji politycznej na Helsinki oraz cyberataków, a następnie eskaluje, gdy rosyjski myśliwiec rozbija się na terytorium kraju.

Według tego scenariusza Rosja po takim incydencie zaatakowałaby krytyczną infrastrukturę w Finlandii. Uderzenie przerodziłoby się w wojnę na dużą skalę, na skutek czego fińskie władze przeszłyby na gospodarkę wojenną, w której towary byłyby racjonowane.

Dokument dostępny był (od zeszłego roku) dotąd tylko dla kluczowych podmiotów mających znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw. Teraz został udostępniony po to by – jak podkreślono – uświadomić społeczeństwu wystarczające zrozumienie zagrożenia oraz konieczność wsparcia wojska w przypadku ekstremalnej sytuacji kryzysowej i stanu wojny.

W hipotetycznym scenariuszu założono, że wojna na Ukrainie zakończyła się zawieszeniem broni, współpraca między Rosją a Chinami pogłębia się, zaś USA coraz bardziej wycofują się z Europy.

Kontrola nad Wyspami Alandzkimi

Presja na Finlandię – czytamy – mogłaby być związana z kwestią kontroli nad autonomicznymi I zdemilitaryzowanymi Wyspami Alandzkimi, położonymi w połowie przeprawy morskiej do Szwecji i mającymi znaczenie strategiczne.

Jednocześnie NATO (do którego Finlandia przystąpiła w 2023 r.) jest przedstawiane przez Moskwę jako coraz większe zagrożenie. Ponadto zaostrza się sytuacja na wschodniej granicy, a niezadowolenie z fińskiej polityki wewnętrznej wzrasta.

Kolejnym etapem po ogłoszeniu przez Helsinki stanu wyjątkowego w kraju, byłoby przeprowadzenie przez Rosję wojskowej „operacji specjalnej”, w której do ataków wykorzystane zostałyby drony, a równocześnie przeprowadzane byłyby sabotaże.

W przygotowaniu tego scenariusza zaangażowani byli także eksperci sztabu sił zbrojnych oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa Agencji Łączności oraz Transportu (Traficom).

PAP/mly

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych