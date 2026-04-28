Trwa 1526. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czytaj także
Środa, 29 kwietnia 2026 r.
00:02. Zełenski: Rosja planuje operacje ofensywne i rozszerzenie mobilizacji
Mamy dokumenty sztabu Rosji potwierdzające niewykonanie wyznaczonych zadań oraz informację o nowych operacjach ofensywnych wojsk rosyjskich – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z szefem Głównego Zarządu Wywiadu (HUR) wojskowego Ukrainy Ołehem Iwaszczenką.
Dysponujemy konkretnymi dokumentami rosyjskiego Sztabu Generalnego, które potwierdzają, że sami okupanci przyznają się do niemożności wykonania zadań wyznaczonych przez swoje kierownictwo polityczne (…) Mimo to rosyjskie władze planują dalsze operacje ofensywne i przygotowują się do zaangażowania większej liczby żołnierzy, w szczególności poprzez rozszerzenie procesów mobilizacyjnych w Rosji
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Prezydent zaznaczył, że w związku z tym zadaniem Ukrainy jest dalsze zwiększanie odsetka nieodwracalnych strat armii rosyjskiej, zwiększenie wykorzystania dronów na froncie oraz rozszerzenie „sankcji o dalekim zasięgu przeciwko rosyjskiej produkcji broni i przemysłowi naftowemu”.
Według prezydenta Siły Obrony Ukrainy skutecznie niszczą potencjał ofensywny armii rosyjskiej, a odsetek strat nieodwracalnych wojska rosyjskiego wynosi już około 60 proc. całkowitych strat.
Zełenski oświadczył, że Ukraina poinformuje swoich partnerów o dalszych pracach prowadzonych w Moskwie nad planami operacji przeciwko krajom NATO, a także o próbach większego zaangażowania Białorusi w realizację rosyjskich celów.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759085-relacja-1526-dzien-wojny-na-ukrainie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.