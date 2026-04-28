Trwa 61. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Środa, 29 kwietnia 2026 r.
18:27. Sikorski rozmawiał z szefem MSZ Iranu
Wicepremier, szef MSZ Radosław rozmawiał telefonicznie ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim. Sikorski poinformował na platformie X po tej rozmowie, że ochrona cywilów, dążenie do pokoju w regionie oraz otwarcie Cieśniny Ormuz są dla Polski kwestiami priorytetowymi.
17:34. Pentagon: wojna z Iranem kosztowała dotąd około 25 mld dolarów
Koszt operacji Epicka Furia, czyli wojny z Iranem, trwającej od 28 lutego, to dotychczas 25 mld dolarów - powiedział Izbie Reprezentantów Jules Hurst, urzędnik odpowiedzialny za finanse Pentagonu. Większość z tych kosztów to koszt zużytej amunicji.
Hurst podał te szacunkowe koszty wojny z Iranem podczas wysłuchania przed komisją ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów. Wysłuchanie dotyczyło projektu budżetu obronnego, opiewającego na rekordowe 1,5 bln dolarów.
15:27. Iran zagroził „bezprecedensową akcją militarną”, jeżeli USA będą nadal przejmować irańskie statki
Iran zagroził „bezprecedensową akcją militarną”, jeżeli USA będą nadal przejmować irańskie statki - poinformowała agencja Reutera, powołując się na „wysoko postawione źródło w irańskich służbach bezpieczeństwa” cytowane przez stację Press TV.
13:48. Trump o Iranie: Niech się szybko opamiętają
Prezydent USA Donald Trump napisał na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że Iran nie umie podpisać „nienuklearnego porozumienia” i powinien „szybko się opamiętać”. Wpisowi towarzyszy grafika przedstawiająca Trumpa z karabinem szturmowym na tle eksplozji pośród jałowego, górskiego krajobrazu.
12:37. Komisarz Tuerk: w Iranie 21 egzekucji i ponad 4 tys. aresztowań od początku wojny
Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Tuerk poinformowa, że ogółem 21 osób zostało straconych, a ponad 4 tys. aresztowanych w Iranie z powodów politycznych lub ze względu na bezpieczeństwo państwa od początku wojny z USA i Izraelem.
10:11. Trump: Karol III zgadza się ze mną, że Iran nie może zdobyć broni jądrowej
Król Karol zgadza się ze mną, że Iran nie możę zdobyć broni jądrowej - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas kolacji z brytyjskim monarchą. Karol podkreślał z kolei znaczenie NATO i wsparcia Ukrainy.
09:43. Ambasador Iranu wezwany do brytyjskiego MSZ za apel do Irańczyków o „poświęcenie życia dla ojczyzny”
Brytyjskie MSZ wezwało ambasadora Iranu w związku z opublikowanym przez jego placówkę apelem do Irańczyków na emigracji o włączenie się w akcję „poświęcenia życia w obronie ojczyzny”. Resort uznał to wezwanie za „niedopuszczalne i podżegające” - przekazała agencja Reutera.
09:07. Japoński supertankowiec przepłynął przez Ormuz bez opłat tranzytowych
Japoński supertankowiec Idemitsu Maru z ładunkiem ropy naftowej przepłynął przez cieśninę Ormuz bez konieczności uiszczenia opłat na rzecz Iranu – poinformowały w środę media w Tokio. To pierwsza od początku wojny na Bliskim Wschodzie jednostka należąca do japońskiej rafinerii, która opuściła Zatokę Perską.
08:04. Ceny ropy w fazie wahań; inwestorzy czekają na kolejne kroki USA i Iranu
Ceny ropy naftowej na globalnych rynkach paliw wahają się w środę rano, a inwestorzy skupiają uwagę na kolejnych krokach USA i Iranu w sprawie rozmów pokojowych i rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Cieśnina Ormuz jest nadal prawie całkowicie zamknięta, co przedłuża zakłócenia w dostawach energii z Zatoki Perskiej - informują maklerzy.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 99,59 USD - niżej o 0,34 proc.
06:47. Ekspert: oprócz Ormuz jest kilka innych kluczowych przesmyków morskich o znaczeniu strategicznym
Cieśnina Bab al-Mandab oddzielająca Afrykę i Półwysep Arabski czy cieśniny Lombok i Sundajska w Indonezji to równie ważne dla światowej gospodarki przesmyki morskie co Cieśnina Ormuz – powiedział PAP politolog prof. Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego.
W środę mija 60 dni, kiedy to USA i Izrael zaatakowały Iran, który w odpowiedzi przeprowadził uderzenia na państwa Zatoki Perskiej i praktycznie zamknął Cieśninę Ormuz. Wkrótce potem USA zablokowały irańskie porty. Obecnie trwa zawieszenie broni.
00:03. USA nałożyły sankcje na podmioty umożliwiające Iranowi omijanie sankcji
Ministerstwo finansów poinformowało we wtorek o nałożeniu sankcji na 35 podmiotów i osób związanych z irańskim równoległym systemem bankowym, który umożliwia reżimowi omijanie sankcji.
Jak przekazało w komunikacie ministerstwo, przez irański równoległy system bankowy (shadow banking) przepływają środki szacowane na dziesiątki miliardów dolarów. Pieniądze te związane są z unikaniem sankcji i sponsorowaniem terroryzmu przez Iran - czytamy.
Według resortu sieć ta daje irańskim siłom zbrojnym dostęp do międzynarodowego systemu finansowego. W ten sposób otrzymują one płatności za nielegalną sprzedaż ropy, kupują części do uzbrojenia i przekazują pieniądze swoim sojusznikom.
Nielegalne fundusze przekazywane za pośrednictwem tej sieci wspierają terrorystyczne działania reżimu, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla personelu USA, sojuszników w regionie i gospodarki światowej
— podkreślił minister finansów Scott Bessent.
Ostrzegł, że każda instytucja finansowa angażująca się w działalność tych sieci „naraża się na poważne konsekwencje”.
Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przestrzegł natomiast firmy przed dokonywaniem płatności na rzecz Iranu za przepływanie przez cieśninę Ormuz.
To kolejne restrykcje nałożone w ramach tzw. Gospodarczej Furii, czyli operacji ekonomicznego nacisku na Iran prowadzonej przez amerykański resort finansów.
red/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759084-relacja-61-dzien-interwencji-sikorski-rozmawial-z-aragczim
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.