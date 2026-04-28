I wszystko jasne! Coale o uwolnieniu Poczobuta: Naciskał na to prezydent Donald Trump po rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim

Coale o uwolnieniu Poczobuta / autor: PAP/Paweł Supernak
Andrzej Poczobut zawsze był na szczycie listy osób do uwolnienia, bo naciskał na to prezydent USA Donald Trump po rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim we wrześniu ub.r. - powiedział PAP specjalny wysłannik USA ds. Białorusi John Coale.

Andrzej zawsze był na szczycie listy osób, które starałem się uwolnić, bo we wrześniu ubiegłego roku prezydent Polski zwrócił się do prezydenta USA z prośbą: „Czy mógłbyś pomóc?”. Prezydent USA naciskał na mnie, bym go stamtąd wydostał. Trochę to trwało, ale w końcu się udało

— powiedział dyplomata w wywiadzie dla PAP.

Coale zapewnił, że w przeciwieństwie do poprzednich przypadków zwolnień więźniów politycznych, tym razem nie było mowy o zniesieniu kolejnych sankcji z Białorusi.

Wymiana

Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został we wtorek uwolniony z więzienia po pięciu latach w ramach szerszej wymiany więźniów.

O roli prezydenta Karola Nawrockiego Coale mówił również podczas wspólnej konferencji z szefem polskiej dyplomacji Karolem Nawrockim.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

