„Ustępujący premier Węgier Viktor Orban zaproponował podczas wtorkowego spotkania zarządu swojej partii Fidesz, że odejdzie ze stanowiska jej przewodniczącego; zarząd nie przyjął jego rezygnacji” - powiedział portalowi Telex poseł partii Erik Banki.
Wieloletni poseł Fideszu, który odchodzi z upływem bieżącej kadencji z polityki, przyznał, że podczas spotkania zarządu partii nie podjęto żadnych decyzji personalnych, ale że Orban zaproponował rezygnację z funkcji przewodniczącego ugrupowania. Jego rezygnacja nie została przyjęta - powiedział Banki.
Lider Fideszu
Wychodzący ze spotkania europoseł Fideszu Tamas Deutsch stwierdził natomiast, że w jego trakcie omówiono „wszystko, co planowano”, a dyskusje określił jako „bardzo ożywione”. Dodał, że rozmowy na temat przyszłości Fideszu będą kontynuowane podczas kongresu tej partii 13 czerwca.
To na kongresie - jak zapowiedział Deutsch - podjęta zostanie decyzja o tym, kto pokieruje partią. Janos Lazar, minister transportu i budownictwa w rządzie Orbana, będący w ocenie dziennika „Nepszava” drugą najbardziej wpływową osobą w partii, powiedział w poniedziałek telewizji RTL, że „to Orban będzie liderem Fideszu, a nie on”.
Przed zorganizowanym w Budapeszcie spotkaniem ustępujący premier skomentował w rozmowie z dziennikarzami ogłoszoną w sobotę decyzję o rezygnacji z mandatu poselskiego.
Nigdy nie uciekałem i teraz też tego nie zrobię. Gdziekolwiek się udaję, zawsze do przodu
— powiedział.
Wybory na Węgrzech
Koalicja Fidesz-KDNP z Orbanem na czele przegrała wybory parlamentarne 12 kwietnia z opozycyjnym ugrupowaniem TISZA, które uzyskało w nich większość konstytucyjną - 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Nowy rząd z Peterem Magyarem na czele zostanie zaprzysiężony 9 maja.
W sobotę 25 kwietnia Orban ogłosił natomiast, że nie zasiądzie w nowym parlamencie. Zapowiedział, że zamiast tego skupi się na reorganizacji swojego obozu politycznego.
Czytaj także
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759072-zaskakujacy-ruch-orbana-co-z-jego-przyszloscia-w-fideszu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.