Zaskakujący ruch Orbana. Co z jego przyszłością w Fideszu? Ustępujący premier złożył wniosek o rezygnację ze stanowiska szefa partii

Orban pozostanie liderem Fideszu / autor: Fratria
Ustępujący premier Węgier Viktor Orban zaproponował podczas wtorkowego spotkania zarządu swojej partii Fidesz, że odejdzie ze stanowiska jej przewodniczącego; zarząd nie przyjął jego rezygnacji” - powiedział portalowi Telex poseł partii Erik Banki.

Wieloletni poseł Fideszu, który odchodzi z upływem bieżącej kadencji z polityki, przyznał, że podczas spotkania zarządu partii nie podjęto żadnych decyzji personalnych, ale że Orban zaproponował rezygnację z funkcji przewodniczącego ugrupowania. Jego rezygnacja nie została przyjęta - powiedział Banki.

Wychodzący ze spotkania europoseł Fideszu Tamas Deutsch stwierdził natomiast, że w jego trakcie omówiono „wszystko, co planowano”, a dyskusje określił jako „bardzo ożywione”. Dodał, że rozmowy na temat przyszłości Fideszu będą kontynuowane podczas kongresu tej partii 13 czerwca.

To na kongresie - jak zapowiedział Deutsch - podjęta zostanie decyzja o tym, kto pokieruje partią. Janos Lazar, minister transportu i budownictwa w rządzie Orbana, będący w ocenie dziennika „Nepszava” drugą najbardziej wpływową osobą w partii, powiedział w poniedziałek telewizji RTL, że „to Orban będzie liderem Fideszu, a nie on”.

Przed zorganizowanym w Budapeszcie spotkaniem ustępujący premier skomentował w rozmowie z dziennikarzami ogłoszoną w sobotę decyzję o rezygnacji z mandatu poselskiego.

Nigdy nie uciekałem i teraz też tego nie zrobię. Gdziekolwiek się udaję, zawsze do przodu

— powiedział.

Koalicja Fidesz-KDNP z Orbanem na czele przegrała wybory parlamentarne 12 kwietnia z opozycyjnym ugrupowaniem TISZA, które uzyskało w nich większość konstytucyjną - 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Nowy rząd z Peterem Magyarem na czele zostanie zaprzysiężony 9 maja.

W sobotę 25 kwietnia Orban ogłosił natomiast, że nie zasiądzie w nowym parlamencie. Zapowiedział, że zamiast tego skupi się na reorganizacji swojego obozu politycznego.

Czytaj także

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

