Greckie władze poinformowały, że kilka osób zostało rannych, gdy uzbrojony mężczyzna otworzył dziś ogień w dwóch miejscach w centrum Aten. Policja poszukuje sprawcy, którego motywy nie są znane.
Greckie media podały, że mężczyzna ma 89 lat. Według policji otworzył on ogień w biurze ubezpieczeń społecznych, gdzie zranił jednego pracownika.
Ten sam człowiek jest podejrzewany o to, że następnie zaczął strzelać w budynku sądu, gdzie zranił kolejnych kilka osób.
Motywy działania sprawcy nie są znane.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759029-89-latek-otworzyl-ogien-w-centrum-aten-i-ranil-kilka-osob
