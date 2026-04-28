Mieszkańcy Aten przerażeni. 89-latek otworzył ogień w biurze ubezpieczeń społecznych i budynku sądu. Ranił kilka osób! Policja poszukuje sprawcy

Grecka policja na ulicach Aten (zdjęcie ilustracyjne) / autor: Fratria
Grecka policja na ulicach Aten (zdjęcie ilustracyjne) / autor: Fratria

Greckie władze poinformowały, że kilka osób zostało rannych, gdy uzbrojony mężczyzna otworzył dziś ogień w dwóch miejscach w centrum Aten. Policja poszukuje sprawcy, którego motywy nie są znane.

Greckie media podały, że mężczyzna ma 89 lat. Według policji otworzył on ogień w biurze ubezpieczeń społecznych, gdzie zranił jednego pracownika.

Ten sam człowiek jest podejrzewany o to, że następnie zaczął strzelać w budynku sądu, gdzie zranił kolejnych kilka osób.

Motywy działania sprawcy nie są znane.

xyz/PAP

