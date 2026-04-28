Modele AI w tajnych działaniach. Google zawarł porozumienie z Departamentem Obrony USA. „Wszelkie legalne cele rządowe”

Logo Google (zdjęcie ilustracyjne) / autor: Fratria
Spółka Google zawarła porozumienie z Departamentem Obrony USA, dotyczące wykorzystywania jej modeli AI do tajnych działań – poinformował portal The Information, powołując się na osobę zorientowaną w sprawie.

Zgodnie z porozumieniem Pentagon będzie mógł wykorzystywać AI Google’a do „wszelkich legalnych celów rządowych”. Podobne umowy Pentagon zawarł wcześniej z xAI Elona Muska oraz OpenAI.

Ani Holding Alphabet, do którego należy Google, ani Departament Obrony nie odpowiedziały na razie na prośbę agencji Reutera o skomentowanie tych doniesień.

Pełna elastyczność

W ubiegłym roku Pentagon zawarł porozumienia z czołowymi firmami AI. Wartość każdego z nich opiewała na 200 mld dolarów.

Jak podkreślił Reuters, Pentagon chce zachować pełną elastyczność w sferze obronności i nie ryzykować wyposażania systemów uzbrojenia w mało wiarygodne AI.

Czytaj także

kpc/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

