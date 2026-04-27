Trwa 60. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Wtorek, 28 kwietnia 2026 r.
18:42. Axios: konflikt z Iranem staje się nową zimną wojną, bez widoków na jej zakończenie
Konflikt z Iranem wszedł w fazę nowej zimnej wojny, bez widoków na jej rychłe zakończenie; USA będą musiały pozostawić w regionie znaczne siły przez wiele miesięcy, nie spadną też ceny energii – komentuje Axios, powołując się na źródła w administracji prezydenta Donalda Trumpa.
17:37. Trump: Iran poinformował nas, że jest „w stanie upadku”
Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran poinformował Amerykanów o tym, że jest „w stanie upadku” i chce, by USA jak najszybciej otworzyły cieśninę Ormuz.
Iran właśnie nas poinformował, że jest »w stanie upadku«. Chcą, żebyśmy »otworzyli cieśninę Ormuz« jak najszybciej, a oni próbują rozwiązać sytuację ze swoimi władzami (Wierzę, że będą w stanie to zrobić!). Dziękuję za uwagę! Prezydent DONALD J. TRUMP
— napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.
Prezydent nie ujawnił, kto dokładnie przekazał Amerykanom taką wiadomość, ani co konkretnie było jej treścią. Iran nie potwierdził, że chce otworzyć Ormuz - zaznaczył Axios.
16:05. Rząd ZEA: od 1 maja wychodzimy z OPEC i OPEC+
Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) od 1 maja wycofują się z członkostwa w Organizacji Krajów Produkujących Ropę Naftową (OPEC) oraz z OPEC+, który zrzesza też kraje stowarzyszone z OPEC - poinformował agencję Reutera minister do spraw energii ZEA, Suhail Mohamed al-Mazrouei.
14:03. Francuski rząd zapewnił, że kraj ma rezerwy paliwa i zapowiedział spotkanie z liniami lotniczymi. W tle blokada cieśniny Ormuz
Minister gospodarki Francji Roland Lescure zapewnił, że jego kraj dysponuje strategicznymi rezerwami paliwa, które można uruchomić, jeśli cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta. Dodał, że „potencjalnym tematem” jest paliwo lotnicze i zapowiedział spotkanie z liniami lotniczymi.
12:04. Bloomberg: pierwszy od początku wojny gazowiec pokonał cieśninę Ormuz
Pierwszy od początku wojny gazowiec pokonał cieśninę Ormuz i obecnie znajduje się u południowych wybrzeży Indii - przekazała we wtorek agencja Bloomberga, powołując się na dane firm monitorujących żeglugę. Statek przewozi skroplony gaz ziemny ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i zmierza do Chin.
11:23. irański resort obrony: możemy podzielić się potencjałem militarnym z „niezależnymi krajami”
Iran jest gotowy podzielić się swoim potencjałem w zakresie uzbrojenia obronnego z „niezależnymi krajami, zwłaszcza członkami Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO)” – powiedział wiceminister obrony Reza Talei-Nik.
10:28. Rada Współpracy Zatoki Perskiej spotyka się na nadzwyczajnym szczycie
Państwa Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC) spotykają się we wtorek w saudyjskiej Dżuddzie na nadzwyczajnym szczycie - przekazała kuwejcka agencja prasowa.
Regionalne media informowały wcześniej, że tematem szczytu są rosnące napięcia regionalne, w tym powtarzające się ataki Iranu i kontrolowanych przez niego podmiotów na państwa arabskie oraz zakłócenia bezpieczeństwa morskiego w cieśninie Ormuz.
09:30. BBC: rosyjski superjacht przepłynął cieśninę Ormuz mimo blokady
Luksusowy superjacht związany z jednym z bliskich współpracowników rosyjskiego przywódcy Władimira Putina przepłynął cieśninę Ormuz mimo blokady tego szlaku wodnego - poinformowała stacja BBC.
Liczący 142 metry długości jacht Nord, związany z miliarderem Aleksiejem Mordaszowem, przepłynął w ostatni weekend z Dubaju do stolicy Omanu, Maskatu – wynika z danych platformy Marine Traffic.
Mordaszow, którym jest bliskim współpracownikiem Putina, nie figuruje jako formalny właściciel jachtu, ale jednostka została zarejestrowana w 2022 r. na firmę należącą do jego żony.
Szacuje się, że Nord jest wart ponad 500 mln dolarów. Jednostkę wyposażono w łódź podwodną, lądowisko dla helikopterów i basen – wynika z informacji magazynu „Superyacht Times”.
08:01. „WSJ”: Trump sceptyczny w sprawie irańskiej propozycji zakończenia wojny
Prezydent USA Donald Trump i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego są sceptyczni wobec irańskiej propozycji dotyczącej zakończenia wojny, zakładającej otwarcie cieśniny Ormuz i odłożenie w czasie rozmów o programie nuklearnym - napisał „Wall Street Journal”, powołując się na źródła we władzach USA.
06:30. Sekretarz skarbu USA: współpracującym z irańskimi liniami lotniczymi grożą sankcje
Sekretarz skarbu USA Scott Bessent ostrzegł, że na podmioty współpracujące z objętymi sankcjami irańskimi liniami lotniczymi również mogą być nałożone restrykcje. W weekend Iran poinformował o wznowieniu niektórych komercyjnych lotów międzynarodowych.
00:01. Media: Vance obawia się, że Amerykanom zaczyna brakować uzbrojenia
Wiceprezydent USA J.D. Vance obawia się, że Amerykanom zaczyna brakować uzbrojenia - napisał magazyn „Atlantic”. Vance kwestionuje też za zamkniętymi drzwiami sposób przedstawiania przez Pentagon przebiegu wojny z Iranem.
Podczas zamkniętych spotkań J. D. Vance wielokrotnie kwestionował sposób, w jaki ministerstwo obrony (wojny) przedstawia wojnę w Iranie i podawał w wątpliwość, czy Pentagon nie bagatelizuje tego, co wygląda na drastyczne uszczuplenie zapasów amerykańskich rakiet
— czytamy.
Dwóch wysokich rangą urzędników administracji poinformowało „Atlantic”, że wiceprezydent kwestionuje dokładność informacji na temat wojny przekazywanych przez Pentagon.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759011-relacja-60-dzien-operacji-trump-iran-w-stanie-upadku
