Trwa 1525. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 28 kwietnia 2026 r.
12:04. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1180 żołnierzy (łącznie 1 327 640 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - informuje ukraiński resort obrony w komunikacie, na podstawie danych Sztabu Generalnego.
11:01. Władze obwodu biełgorodzkiego: trzy osoby zginęły w atakach ukraińskich dronów
W wyniku ataku ukraińskich bezzałogowców na cywilne pojazdy, do których miało dojść w obwodzie biełgorodzkim w zachodniej części Rosji, zginęły trzy osoby, a trzy kolejne zostały ranne – poinformowała agencja Reutera, powołując się na komunikat lokalnych władz regionu.
Trzech cywilów zginęło w wyniku ataków dronów, przeprowadzonych przez ukraińskie siły zbrojne
— napisał na Telegramie gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Kolejne trzy osoby miały zostać ranne w dwóch odrębnych incydentach związanych z aktywnością ukraińskich dronów.
Według oświadczenia władz miasta Biełgorod, po nalocie ukraińskich bezzałogowców remontu wymaga 650 budynków.
Informacje o atakach i ofiarach nie zostały potwierdzone przez niezależne źródła.
10:48. Policja wykryła kanał przerzutu broni na terytoria okupowane; wwożono ją m.in. przez Polskę
Ukraińska policja wykryła kanał przerzutu broni, który prowadził m.in. przez Polskę na terytoria Ukrainy okupowane przez Rosję. Część przemyconej broni otrzymali na pamiątkę przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un, obalony prezydent Syrii Baszar al-Asad i amerykański aktor Steven Seagal.
Broń wręczał rosyjskim i zagranicznym politykom i znanym osobom watażka tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Denys Puszylin – poinformowała policja w wydanym we wtorek komunikacie.
09:34. Konflikt na Ukrainie i jego konsekwencje
Wojna na Ukrainie zmieniła kategorie, w jakich planuje się i przewiduje kolejne konflikty zbrojne. Choć duże zmiany dotyczą tylko niektórych obszarów i są kontynuacją wcześniejszych trendów, to ich wpływ jest i będzie bardzo istotny w planowaniu i opracowaniu scenariuszy przyszłych konfliktów.
08:03. Rafineria w Tuapse ponownie w ogniu po ataku dronów
Rafineria ropy naftowej w Tuapse w europejskiej części Rosji ponownie w tym miesiącu stanęła w ogniu po ataku dronów – poinformował portal Ukrainska Prawda za sztabem operacyjnym Kraju Krasnodarskiego. Doniesienia o kolejnym nalocie pojawiły się zaledwie kilka dni po opanowaniu pożaru spowodowanego poprzednim atakiem.
Sztab nie sprecyzował w komunikacie zamieszczonym na Telegramie, czy ataku dokonały wojska ukraińskie.
07:25. Prezydent Estonii: UE powinna być gotowa na dialog z Moskwą
Kraje europejskie powinny przygotować się do rozmów z Rosją, ponieważ wojna na Ukrainie może zakończyć się nieoczekiwanie - powiedział prezydent Estonii Alan Karis w rozmowie z fińskim dziennikiem „Helsingin Sanomat”.
06:31. Ukraina wezwała ambasadora Izraela w sprawie kradzieży zboża
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że ambasador Izraela w Kijowie został wezwany do ministerstwa w związku z – jak to określił – bezczynnością Izraela w kwestii zezwalania na wwóz do kraju dostaw zboża z okupowanej przez Rosję Ukrainy.
00:01. Rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe „Aurora” z udziałem żołnierzy m.in. z Ukrainy i USA
W południowej Szwecji, w Sztokholmie oraz na Gotlandii, rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe „Aurora”. Wśród 18 tys. uczestników są żołnierze z kilkunastu państw, w tym Ukrainy i Stanów Zjednoczonych – poinformowały szwedzkie siły zbrojne.
Poprzednio ćwiczyliśmy szwedzką obronę przed inwazją, teraz obronę sojuszu
— podkreślił dowódca ćwiczeń kontradmirał Jonas Wikstroem.
W zaplanowanych do 13 maja manewrach biorą udział szwedzkie wojska lądowe, marynarka wojenna, siły powietrzne oraz wojska obrony terytorialnej. Ukrainę reprezentują jednostki do walki z dronami, które zostały zaproszone do obrony Gotlandii. Wraz z nimi na bałtycką wyspę przybędą Brytyjczycy oraz Duńczycy.
