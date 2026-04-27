Trwa 1525. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 28 kwietnia 2026 r.
00:01. Rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe „Aurora” z udziałem żołnierzy m.in. z Ukrainy i USA
W południowej Szwecji, w Sztokholmie oraz na Gotlandii, rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe „Aurora”. Wśród 18 tys. uczestników są żołnierze z kilkunastu państw, w tym Ukrainy i Stanów Zjednoczonych – poinformowały szwedzkie siły zbrojne.
Poprzednio ćwiczyliśmy szwedzką obronę przed inwazją, teraz obronę sojuszu
— podkreślił dowódca ćwiczeń kontradmirał Jonas Wikstroem.
W zaplanowanych do 13 maja manewrach biorą udział szwedzkie wojska lądowe, marynarka wojenna, siły powietrzne oraz wojska obrony terytorialnej. Ukrainę reprezentują jednostki do walki z dronami, które zostały zaproszone do obrony Gotlandii. Wraz z nimi na bałtycką wyspę przybędą Brytyjczycy oraz Duńczycy.
red/PAP/X/FB
