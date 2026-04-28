Mężczyzna podejrzany o oddanie strzałów w czasie sobotniej gali korespondentów z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa usłyszał zarzut próby zabicia prezydenta Stanów Zjednoczonych - podała agencja Reutera. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Próbował zabić prezydenta USA Donalda D. Trumpa
— oświadczyła w sądzie prokurator Jocelyn Ballantine.
31-letni Cole Tomas Allen z Kalifornii usłyszał też dwa zarzuty federalne dotyczące broni palnej.
Podejrzany tymczasowo pozostanie zatrzymany. Na czwartek zaplanowano posiedzenie w sprawie dalszego pozostawienia mężczyzny w areszcie.
Allen, który pojawił się na sali sądowej w niebieskim kombinezonie więziennym, nie odniósł się do postawionych mu trzech zarzutów. W sądzie zadeklarował, że na wszystkie pytania będzie odpowiadał szczerze. Poinformował też, że jest magistrem informatyki.
Nie był karany
Jedna z obrończyń podejrzanego Tezira Abe zwróciła uwagę, że nie był wcześniej karany.
Szefowa prokuratury federalnej w Waszyngtonie Jeanine Pirro zapowiedziała konferencji prasowej, że podejrzany usłyszy kolejne zarzuty na dalszym etapie śledztwa. Dodała, że zamiarem Allena było zastrzelenie „jak największej liczby wysokich rangą przedstawicieli gabinetu”.
P.o. prokuratora generalnego USA Todd Blanche podkreślił, że z dotychczasowych ustaleń wynika, iż podejrzany oddał jeden strzał, lecz na razie nie wiadomo, czy to on ranił agenta Secret Service. Przekazał też, że w stronę uzbrojonego mężczyzny służby oddały pięć strzałów, ale podejrzany nie został ranny.
31-letni Allen został zatrzymany w sobotę wieczorem podczas gali korespondentów Białego Domu z udziałem Trumpa i wielu przedstawicieli jego administracji w hotelu Washington Hilton. Mężczyznę ujęto tuż po tym, gdy pokonał pierwszy punkt kontrolny służb. Miał przy sobie strzelbę, pistolet i noże. Podczas konfrontacji z Secret Service postrzelił jednego z agentów, trafiając w kamizelkę kuloodporną. Funkcjonariusz został przewieziony do szpitala. Według Fox News w niedzielę już z niego wyszedł.
Podejrzany przed atakiem wystosował manifest, w którym nazwał prezydenta USA pedofilem i oskarżał go o zbrodnie.
Allen jest absolwentem prestiżowej politechniki Cal Tech. W ostatnim czasie tworzył gry komputerowe i pracował jako nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminów na studia w Kalifornii.
PAP/mly
