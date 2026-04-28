Podczas spotkania w Petersburgu z szefem MSZ Iranu Abbasem Aragczim przywódca Rosji Władimir Putin pochwalił Irańczyków za utrzymanie niezależności mimo ataków USA i Izraela oraz zapowiedział, że Moskwa zrobi wszystko, by wesprzeć Teheran.
Z naszej strony zrobimy wszystko, co leży w interesie Iranu oraz wszystkich narodów regionu, by jak najszybciej osiągnąć pokój
— oświadczył Putin, cytowany przez agencję Reutera.
Rosja zaproponowała wcześniej mediację w celu przywrócenia stabilności na Bliskim Wschodzie po rozpoczętych 28 lutego atakach USA i Izraela na Iran. Oferowała też przechowywanie irańskiego wzbogaconego uranu jako sposób deeskalacji napięć, jednak propozycję odrzuciły Stany Zjednoczone.
W trakcie spotkania, do którego doszło w bibliotece prezydenckiej w Petersburgu, Putin zapewnił Aragcziego, że Rosja dostrzega, jak „odważnie i heroicznie naród irański walczy o swoją niezależność i suwerenność”.
Putin powiedział również, że w ubiegłym tygodniu otrzymał wiadomość od nowego najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego i poprosił Aragcziego o przekazanie, że Rosja zamierza kontynuować strategiczne partnerstwo z Teheranem.
Porozumienie Rosji z Iranem
Zawarte na 20 lat porozumienie między oboma krajami podpisano w 2025 roku. Oprócz tego Rosja buduje dwa nowe bloki jądrowe w Buszehrze – jedynej irańskiej elektrowni atomowej – a Iran dostarczał Rosji drony Shahed, wykorzystywane w wojnie przeciwko Ukrainie, których produkcję Moskwa następnie uruchomiła u siebie.
Aragczi podziękował za wsparcie ze strony Rosji.
Pokazaliśmy wszystkim, że Iran ma dobrych przyjaciół i sojuszników, takich jak Federacja Rosyjska, którzy stoją przy nim właśnie w trudnych momentach
— powiedział.
Rosja aktywnie wspiera Iran w wojnie rozpoczętej 28 lutego przez Izrael i USA, m.in. dostarcza dostarcza Teheranowi dane satelitarne i wywiadowcze, które pomagają siłom irańskim w atakowaniu celów amerykańskich i ich partnerów w regionie.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759004-putin-zapowiada-wsparcie-dla-teheranu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.