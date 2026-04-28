Putin zapowiada wsparcie dla Teheranu! "Z naszej strony zrobimy wszystko, co leży w interesie Iranu"

Władimir Putin / autor: PAP/EPA
Podczas spotkania w Petersburgu z szefem MSZ Iranu Abbasem Aragczim przywódca Rosji Władimir Putin pochwalił Irańczyków za utrzymanie niezależności mimo ataków USA i Izraela oraz zapowiedział, że Moskwa zrobi wszystko, by wesprzeć Teheran.

Z naszej strony zrobimy wszystko, co leży w interesie Iranu oraz wszystkich narodów regionu, by jak najszybciej osiągnąć pokój

— oświadczył Putin, cytowany przez agencję Reutera.

Rosja zaproponowała wcześniej mediację w celu przywrócenia stabilności na Bliskim Wschodzie po rozpoczętych 28 lutego atakach USA i Izraela na Iran. Oferowała też przechowywanie irańskiego wzbogaconego uranu jako sposób deeskalacji napięć, jednak propozycję odrzuciły Stany Zjednoczone.

W trakcie spotkania, do którego doszło w bibliotece prezydenckiej w Petersburgu, Putin zapewnił Aragcziego, że Rosja dostrzega, jak „odważnie i heroicznie naród irański walczy o swoją niezależność i suwerenność”.

Putin powiedział również, że w ubiegłym tygodniu otrzymał wiadomość od nowego najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego i poprosił Aragcziego o przekazanie, że Rosja zamierza kontynuować strategiczne partnerstwo z Teheranem.

Porozumienie Rosji z Iranem

Zawarte na 20 lat porozumienie między oboma krajami podpisano w 2025 roku. Oprócz tego Rosja buduje dwa nowe bloki jądrowe w Buszehrze – jedynej irańskiej elektrowni atomowej – a Iran dostarczał Rosji drony Shahed, wykorzystywane w wojnie przeciwko Ukrainie, których produkcję Moskwa następnie uruchomiła u siebie.

Aragczi podziękował za wsparcie ze strony Rosji.

Pokazaliśmy wszystkim, że Iran ma dobrych przyjaciół i sojuszników, takich jak Federacja Rosyjska, którzy stoją przy nim właśnie w trudnych momentach

— powiedział.

Rosja aktywnie wspiera Iran w wojnie rozpoczętej 28 lutego przez Izrael i USA, m.in. dostarcza dostarcza Teheranowi dane satelitarne i wywiadowcze, które pomagają siłom irańskim w atakowaniu celów amerykańskich i ich partnerów w regionie.

PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

