600 portugalskich żołnierzy uczestniczy na poligonie Santa Margarida, w środkowej części kraju, w ćwiczeniach służących przygotowaniu ich do wzmocnienia wschodniej flanki NATO - przekazało dowództwo portugalskiej armii.
Przygotowania do planowanej misji we Wschodniej Europie obejmują ćwiczenia pod kryptonimem Carpathos Start, Sagitario oraz Argos.
Zintegrowana realizacja tych działań szkoleniowych wzmacnia gotowość bojową oraz wsparcia jednostek operacyjnych
— przekazało dowództwo portugalskiej armii.
Misja na terenie Rumunii
Ćwiczenia na poligonie Santa Margarita służą m.in. przygotowaniu około 200 portugalskich żołnierzy do podjęcia misji wojskowej w ramach NATO na terenie Rumunii. Ich wyjazd ma nastąpić latem tego roku.
Realizowane na poligonie różnorodne ćwiczenia obejmują operacje taktyczne z użyciem ostrej amunicji (…), obsługę bezzałogowych systemów powietrznych, szkolenia z obsługi sprzętu łączności armii oraz misje rozpoznawcze i wywiadowcze
— przekazało portugalskie dowództwo.
Sprecyzowało, że rozmieszczenie przygotowujących się do wyjazdu portugalskich żołnierzy „jest częścią wzmacniania obecności sojuszniczej na obszarze uważanym za strategiczny w momencie, gdy NATO koncentruje się na odstraszaniu i gotowości operacyjnej wzdłuż wschodniej granicy Europy”.
PAP/mly
