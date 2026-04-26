RELACJA. 1524. wojny na Ukrainie. Zełenski: Globalne sankcje powinny również objąć rosyjski sektor nuklearny

autor: PAP/EPA/UKRAINIAN 93RD SEPARATE MECHANIZED BRIGADE/HANDOUT
Trwa 1524. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 27 kwietnia 2026 r.

00:01. Zełenski: Globalne sankcje powinny również objąć rosyjski sektor nuklearny

Jesteśmy wdzięczni każdemu krajowi, który wzmacnia swoje krajowe reżimy sankcji – to naprawdę pomaga. I to jest kluczowy punkt – że globalne sankcje powinny również objąć rosyjski sektor nuklearny oraz wszystkie powiązane podmioty prawne i osoby fizyczne

— powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia z okazji 40. rocznicy katastrofy w Czarnobylu.

Musimy również jasno mówić o fakcie, że tylko ukraińska kontrola, tylko ukraińscy specjaliści i ukraińskie protokoły bezpieczeństwa mogą zagwarantować, że nie będzie ryzyka związanego z promieniowaniem w Elektrowni Jądrowej w Zaporożu

— zaznaczył.

I bardzo ważne, proszę pamiętać o potrzebie ciągłego wzmacniania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i naszych możliwości dalekiego zasięgu. To nie tylko, dosłownie, ochrona dla naszych ludzi i naszej infrastruktury – w tym obiektów w Czarnobylu – to również pomaga nam stworzyć w Rosji prawdziwe poczucie, że będą musieli zakończyć tę wojnę

— mówił.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

