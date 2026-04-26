Trwa 1524. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 27 kwietnia 2026 r.
00:01. Zełenski: Globalne sankcje powinny również objąć rosyjski sektor nuklearny
Jesteśmy wdzięczni każdemu krajowi, który wzmacnia swoje krajowe reżimy sankcji – to naprawdę pomaga. I to jest kluczowy punkt – że globalne sankcje powinny również objąć rosyjski sektor nuklearny oraz wszystkie powiązane podmioty prawne i osoby fizyczne
— powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia z okazji 40. rocznicy katastrofy w Czarnobylu.
Musimy również jasno mówić o fakcie, że tylko ukraińska kontrola, tylko ukraińscy specjaliści i ukraińskie protokoły bezpieczeństwa mogą zagwarantować, że nie będzie ryzyka związanego z promieniowaniem w Elektrowni Jądrowej w Zaporożu
— zaznaczył.
I bardzo ważne, proszę pamiętać o potrzebie ciągłego wzmacniania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i naszych możliwości dalekiego zasięgu. To nie tylko, dosłownie, ochrona dla naszych ludzi i naszej infrastruktury – w tym obiektów w Czarnobylu – to również pomaga nam stworzyć w Rosji prawdziwe poczucie, że będą musieli zakończyć tę wojnę
— mówił.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
