Polska influencerka, Klaudia Zakrzewska, znana na Instagramie jako klaudiaglam, zmarła w londyńskim szpitalu po potrąceniu autem przed klubem nocnym w Soho. W lokalu kobieta bawiła się wraz z grupą znajomych, a samochodem, który potrącił Zakrzewską i kilkoro innych pieszych kierowała Gabrielle Carrington, była gwiazda programu „X Factor UK”. Kobiety były skonfliktowane, a Brytyjka została aresztowana, pierwotnie pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Teraz ma on zostać zmieniony.
32-letnia Klaudia Zakrzewska mieszkała na co dzień w Dubaju. Feralnej nocy z 19 na 20 kwietnia bawiła się ze znajomymi w londyńskim klubie Soho. Kiedy nad ranem (służby zostały wezwane ok. 4:30) wyszła na zewnątrz, została przejechana przez samochód, który prowadziła 29-letnia Gabrielle Carrington, znana z programu „X Factor UK” internetowa celebrytka. Jak wynika z doniesień brytyjskich mediów, kobiety znały się i były skonfliktowane, ponieważ rywalizowały o względy tego samego mężczyzny. Chwilę przed tragicznym zdarzeniem miało dojść między nimi do rękoczynów.
Zmieniony zarzut dla Carrington
W wypadku, oprócz Polki, poważnie ranny został również 58-letni mężczyzna, a inna z kobiet doznała lekkiego urazu nadgarstka.
Klaudia Zakrzewska w stanie krytycznym trafiła do szpitala, na odział intensywnej opieki medycznej. Zmarła 25 kwietnia.
29-letnia Gabrielle Carrington z Manchesteru najpierw została oskarżona o usiłowanie zabójstwa, jednak po śmierci Zakrzewskiej policja metropolitalna poinformowała, że zarzut zostanie zmieniony na morderstwo. Carrington, znaną w sieci jako Rielle, tymczasowo aresztowano. Przedstawiono jej także zarzuty spowodowania poważnego uszczerbku na zdrowiu, niebezpieczną jazdę i jazdę pod wpływem alkoholu.
Polsat News/Joanna Jaszczuk
