Alexander Eichwald został wyrzucony z młodzieżówki AfD. Powodem takiej decyzji było jego wystąpienie na kongresie organizacji kilka miesięcy temu. Wówczas jego zapał, mowa ciała i sposób mówienia przypominał do złudzenie styl Adolfa Hitlera.
Nikomu wcześniej nieznany
O działaczu młodzieżówki przed wspomnianym wystąpieniem mało kto słyszał. Do struktur wstąpił zaledwie kilka tygodni wcześniej i jak podaje portal dw.com nie wyróżniał się on niczym szczególnym do czasu przemowy na kongresie młodzieżowym AfD w Giessen w listopadzie ub. roku.
Jego wystąpienie miało staranie przemyślany styl, dobrze znany w Niemczech. Dramatyczna mowa ciała, akcentowana bogatą gestykulacją i sposób wymowy z charakterystycznym „r”, dziś brzmiącym nienaturalnie, wielu natychmiast skojarzyła się ze stylem wykorzystywanym podczas wieców z Adolfem Hitlerem.
„Miłość i lojalność wobec Niemiec”
Po kilku miesiącach partyjny sąd arbitrażowy w landzie Nadrenia Północna-Westfalia poinformował o wykluczeniu Eichwalda.
Tym samy sąd trzymał w mocy wcześniejszą decyzję, podjętą przez zarząd krajowy. Alexander Eichwald może się jeszcze odwołać do federalnego sądu arbitrażowego AfD. Jak czytamy w Bild.de, sam zainteresowany nawet nie przyszedł na rozprawę.
Deutsche Welle przypomina, że pod „koniec listopada ubiegłego roku podczas kongresu założycielskiego nowej organizacji młodzieżowej AfD – Generation Deutschland (GD) – w Giessen Eichwald ubiegał się o miejsce w zarządzie.”
Przemówienie miało być jednocześnie prezentacją jego kandydatury. Wówczas też w charakterystycznym stylu krzyczał do zgromadzonych działaczy
Wszyscy tu wspólnie podzielamy miłość i lojalność wobec Niemiec” oraz ‘ochrona niemieckiej kultury przed obcymi wpływami jest i pozostaje naszym narodowym obowiązkiem’
— czytamy w dw.com.
Prowokacja?
Po wystąpieniu Eichwald i ze względu na brak wcześniejszych informacji o agitatorze, zastanawiano się, czy przemowa w takim stylu, nie była akcją, która miałaby zdyskredytować młodzieżówkę AfD w oczach wyborców. Sam Alexander Eichwald jednak temu zaprzeczał.
AfD, „oficjalnie klasyfikowana w Niemczech jako ugrupowanie częściowo skrajnie prawicowe”, jest obecnie największą frakcję opozycyjną w Bundestagu. Jak wynika z najnowszego sondażu instytutu Insa dla gazety „Bild am Sonntag”, Poparcie dla ugrupowania wzrosło do rekordowego poziomu 28 procent.
SC/dw.com/bild.de
