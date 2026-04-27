WIDEO

Przemawiał na kongresie młodzieżówki jak Hitler. AfD wyrzuciła go z organizacji. Alexander Eichwald może się jeszcze odwoływać

  • Świat
  • opublikowano:
Alexander Eichwald został wyrzucony z młodzieżówki AfD. / autor: Fratria/YouTube/WDR
Alexander Eichwald został wyrzucony z młodzieżówki AfD. / autor: Fratria/YouTube/WDR

Alexander Eichwald został wyrzucony z młodzieżówki AfD. Powodem takiej decyzji było jego wystąpienie na kongresie organizacji kilka miesięcy temu. Wówczas jego zapał, mowa ciała i sposób mówienia przypominał do złudzenie styl Adolfa Hitlera.

Nikomu wcześniej nieznany

O działaczu młodzieżówki przed wspomnianym wystąpieniem mało kto słyszał. Do struktur wstąpił zaledwie kilka tygodni wcześniej i jak podaje portal dw.com nie wyróżniał się on niczym szczególnym do czasu przemowy na kongresie młodzieżowym AfD w Giessen w listopadzie ub. roku.

Jego wystąpienie miało staranie przemyślany styl, dobrze znany w Niemczech. Dramatyczna mowa ciała, akcentowana bogatą gestykulacją i sposób wymowy z charakterystycznym „r”, dziś brzmiącym nienaturalnie, wielu natychmiast skojarzyła się ze stylem wykorzystywanym podczas wieców z Adolfem Hitlerem.

Miłość i lojalność wobec Niemiec”

Po kilku miesiącach partyjny sąd arbitrażowy w landzie Nadrenia Północna-Westfalia poinformował o wykluczeniu Eichwalda.

Tym samy sąd trzymał w mocy wcześniejszą decyzję, podjętą przez zarząd krajowy. Alexander Eichwald może się jeszcze odwołać do federalnego sądu arbitrażowego AfD. Jak czytamy w Bild.de, sam zainteresowany nawet nie przyszedł na rozprawę.

Deutsche Welle przypomina, że pod „koniec listopada ubiegłego roku podczas kongresu założycielskiego nowej organizacji młodzieżowej AfD – Generation Deutschland (GD) – w Giessen Eichwald ubiegał się o miejsce w zarządzie.”

Przemówienie miało być jednocześnie prezentacją jego kandydatury. Wówczas też w charakterystycznym stylu krzyczał do zgromadzonych działaczy

Wszyscy tu wspólnie podzielamy miłość i lojalność wobec Niemiec” oraz ‘ochrona niemieckiej kultury przed obcymi wpływami jest i pozostaje naszym narodowym obowiązkiem’

— czytamy w dw.com.

Prowokacja?

Po wystąpieniu Eichwald i ze względu na brak wcześniejszych informacji o agitatorze, zastanawiano się, czy przemowa w takim stylu, nie była akcją, która miałaby zdyskredytować młodzieżówkę AfD w oczach wyborców. Sam Alexander Eichwald jednak temu zaprzeczał.

AfD, „oficjalnie klasyfikowana w Niemczech jako ugrupowanie częściowo skrajnie prawicowe”, jest obecnie największą frakcję opozycyjną w Bundestagu. Jak wynika z najnowszego sondażu instytutu Insa dla gazety „Bild am Sonntag”, Poparcie dla ugrupowania wzrosło do rekordowego poziomu 28 procent.

SC/dw.com/bild.de

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych