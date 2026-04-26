Smutny widok! Erika Kirk cała we łzach podczas ewakuacji po strzelaninie na koalicji z Trumpem. "Chcę tylko wrócić do domu"

autor: PAP/EPA/YURI GRIPAS/POOL/X
autor: PAP/EPA/YURI GRIPAS/POOL/X

Prezydent USA Donald Trump wczoraj uczestniczył w gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie. Nagle padły strzały, prezydent USA i goście wydarzenia zostali ewakuowani. Jedna z osób ewakuowanych okazała się… Erika Kirk, która była żoną zastrzelonego w zeszłym roku działacza ruchu MAGA Charliego Kirka.

Niedługo po rozpoczęciu gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie, podczas której miał wystąpić prezydent, słychać było strzały. Trump, który przebywał na scenie, został ewakuowany. Ewakuowano też pierwszą damę Melanię Trump i wiceprezydenta J.D. Vance’a oraz innych członków gabinetu. Zdarzenie było transmitowane na żywo w telewizjach.

Oprócz członków gabinetu, np. sekretarza stanu Marco Rubio i szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha, na sali obecne były setki dziennikarzy i politycy. Goście wydarzenia ukrywali się pod stołami na sali balowej.

Prezydent zamieścił po pewnym czasie wpis w swoim serwisie społecznościowym Truth Social, w któym poinformował, że osoba, która oddała strzały podczas kolacji, została ujęta. Dodał, że Secret Service i organy ścigania wspaniale się spisały.

Dziennik „Los Angeles Times” przekazał, że podejrzany to 31-letni Cole Tomas Allen z miasta Torrance w Kalifornii. Jest zarejestrowany jako wyborca niezależny. Uzyskał dyplom z inżynierii mechanicznej na politechnice CalTech i studiował informatykę na uczelni Cal State Dominguez Hills. Po zatrzymaniu Allen powiedział, że jego celem byli członkowie administracji prezydenta USA Donalda Trumpa - przekazała stacja CBS, powołując się na dwa źródła.

Ewakuacja Eriki Kirk

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak z gali w hotelu Hilton ewakuowana jest Erika Kirk, która była żoną zastrzelonego w zeszłym roku działacza ruchu MAGA Charliego Kirka. Była to dla niej z całą pewnością ogromna trauma, kobieta była bardzo roztrzęsiona.

Chcę tylko wrócić do domu

— powiedziała w czasie ewakuacji zrozpaczona Erika Kirk.

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

