Trwa 58. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Niedziela, 26 kwietnia 2026 r.
00:01. Prezydent Iranu wzywa obywateli do oszczędzania energii elektrycznej
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian wezwał obywateli do oszczędzania energii elektrycznej, ostrzegając, że chociaż obecnie nie ma niedoborów, to administracja USA wielokrotnie groziła zniszczeniem infrastruktury energetycznej.
Zwracamy się z prostą prośbą do naszych drogich obywateli: zmniejszcie zużycie energii elektrycznej
— powiedział prezydent w telewizji państwowej.
Nie potrzebujemy teraz, aby ludzie się poświęcali, ale musimy kontrolować zużycie. Zamiast dziesięciu żarówek w domu wystarczą dwie. Co w tym złego?
— dodał.
W ostatnich dniach w Teheranie, który został mocno dotknięty atakami powietrznymi USA i Izraela nie odnotowano żadnych przerw w dostawie prądu - przekazała AFP.
Pezeszkian oskarżył wrogów Iranu o atakowanie infrastruktury, „aby wywołać niezadowolenie społeczeństwa”. Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził zniszczeniem irańskiej infrastruktury energetycznej, ale jak dotąd nie zrealizował tych obietnic - przypomniał.
Jeszcze przed obecną wojną ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem mieszkańcy Iranu doświadczali częstych przerw w dostawie prądu w okresach szczytowego zużycia zimą i latem.
Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej Iran wytwarza prawie cztery piąte swojej energii elektrycznej z gazu ziemnego, którego ma duże rezerwy. Do produkcji energii używany jest też mazut, wykorzystywany w starszych elektrowniach.
red/PAP/wPolityce.pl/X/FB/media
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758873-relacja-58-dzien-operacji-przeciwko-iranowi
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.