Netanjahu nakazał izraelskiemu wojsku zaatakować Hezbollah mimo zawieszenia broni! Z czego wynika ta decyzja?

Premier Izraela Benjamin Netanjahu nakazał Siłom Obronnym Izraela (IDF) przeprowadzić, mimo obowiązującego zawieszenia broni, zmasowane ataki na cele Hezbollahu w Libanie - podała AFP, powołując się na krótki komunikat biura szefa rządu.

Według portalu „Times of Israel” decyzja ta zapadła po tym, jak Hezbollah wystrzelił dziś rakiety i drony w kierunku północnego Izraela i izraelskich wojsk, stacjonujących w południowym Libanie.

Portal przypomina, że wspierany przez Iran Hezbollah przeprowadzał ostatnio wiele ataków każdego dnia na izraelskie siły w południowym Libanie, twierdząc że reaguje w ten sposób na naruszenia rozejmu przez Izrael.

Zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem

Zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem obowiązuje od 16 kwietnia i zostało uzgodnione początkowo na 10 dni przez przedstawicieli władz Izraela i Libanu przy mediacji administracji USA. 23 kwietnia prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozejm będzie przedłużony o trzy tygodnie.

Chociaż zawieszenie broni doprowadziło do znacznego ograniczenia działań wojennych, siły Izraela i Hezbollahu nadal atakowały się wzajemnie w południowym Libanie, gdzie Izrael utrzymuje żołnierzy w utworzonej strefie buforowej.

tkwl/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

