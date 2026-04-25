Premier Izraela Benjamin Netanjahu nakazał Siłom Obronnym Izraela (IDF) przeprowadzić, mimo obowiązującego zawieszenia broni, zmasowane ataki na cele Hezbollahu w Libanie - podała AFP, powołując się na krótki komunikat biura szefa rządu.
Według portalu „Times of Israel” decyzja ta zapadła po tym, jak Hezbollah wystrzelił dziś rakiety i drony w kierunku północnego Izraela i izraelskich wojsk, stacjonujących w południowym Libanie.
Portal przypomina, że wspierany przez Iran Hezbollah przeprowadzał ostatnio wiele ataków każdego dnia na izraelskie siły w południowym Libanie, twierdząc że reaguje w ten sposób na naruszenia rozejmu przez Izrael.
Zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem
Zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem obowiązuje od 16 kwietnia i zostało uzgodnione początkowo na 10 dni przez przedstawicieli władz Izraela i Libanu przy mediacji administracji USA. 23 kwietnia prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozejm będzie przedłużony o trzy tygodnie.
Chociaż zawieszenie broni doprowadziło do znacznego ograniczenia działań wojennych, siły Izraela i Hezbollahu nadal atakowały się wzajemnie w południowym Libanie, gdzie Izrael utrzymuje żołnierzy w utworzonej strefie buforowej.
tkwl/PAP
