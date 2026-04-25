Zaskakująca decyzja Trumpa ws. rozmów pokojowych z Iranem! Jakie następstwa? Prezydent USA: Przedstawili dużo lepszą propozycję

autor: PAP/EPA/WILL OLIVER/POOL

Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że po odwołaniu przez niego wyjazdu amerykańskiej delegacji do Pakistanu na rozmowy z Iranem, władze w Teheranie przedstawiły „dużo lepszą” propozycję.

Trump zaznaczył, że odwołał wylot do Pakistanu wysłannika Steve’a Witkoffa i swojego zięcia Jareda Kushnera, bo byłoby to „zbyt dużo podróżowania”. Powtórzył też, że nie wiadomo, kto rządzi Iranem.

Nie będziemy spędzać 15 godzin w samolotach i cały czas latać w tę i z powrotem, by dostać dokument, który nie był wystarczająco dobry, więc będziemy to załatwiać przez telefon i mogą do nas zadzwonić, kiedy chcą

— powiedział dziennikarzom Trump przed wylotem z Florydy do Waszyngtonu.

Dali nam dokument, który powinien był być lepszy i, co ciekawe, w ciągu 10 minut od odwołania przeze mnie (wyjazdu delegacji), dostaliśmy nowy dokument, który był dużo lepszy

— przekazał Trump.

Odwołanie wyjazdu delegacji USA

Jak zapowiedział Biały Dom, Witkoff i Kushner mieli wyruszyć do Islamabadu dziś rano czasu wschodnioamerykańskiego. Około południa Trump ogłosił odwołanie wyjazdu delegacji.

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi, odnosząc się do tej decyzji, napisał na platformie X, że nie jest jasne, czy Stany Zjednoczone „naprawdę poważnie” traktują dyplomację.

Reuters podał, że Aragczi przekazał szefowi Sztabu Generalnego pakistańskich sił zbrojnych marszałkowi polnemu Asimowi Munirowi odpowiedź na propozycje USA w sprawie porozumienia pokojowego, zawierającą żądania Teheranu i zastrzeżenia wobec stanowiska Waszyngtonu.

Adam Stankiewicz/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

