Budujące! Włoscy żołnierze odbudowali zniszczoną figurę Jezusa w Libanie. Poprzednią młotem zdewastował izraelski wojskowy

autor: PAP/EPA/ATEF SAFADI/X
Kilka dni temu izraelski żołnierz ciężkim młotem zniszczył figurę Jezusa w libańskim Debel. 22 kwietnia żołnierze żołnierze włoskiego kontyngentu sił pokojowych ONZ w Libanie, UNFIL, zainstalowali nową figurę Chrystusa. Do sieci trafiło poruszające nagranie, na którym widać żołnierzy wnoszących figurę do kościoła.

Zdjęcie izraelskiego żołnierza, rozbijającego młotem figurę Jezusa w Libanie, wywołało powszechną falę oburzenia na całym świecie. To zdarzenie potępiła izraelska armia, a wspomniany żołnierz został odsunięty od służby bojowej i trafił na 30 dni do aresztu. Podobnie został ukarany wojskowy, który sfotografował to skandaliczne zachowanie.

Już 22 kwietnia włoscy żołnierze sił pokojowych ONZ zastąpili zniszczoną figurę nową. Nagranie z momentu, gdy wnoszą ją do kościoła, trafiło do sieci. Ponadto są też zdjęcia, gdzie widać już nową figurę ustawioną w miejsce tej, którą zniszczył izraelski żołnierz.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

