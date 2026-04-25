Kilka dni temu izraelski żołnierz ciężkim młotem zniszczył figurę Jezusa w libańskim Debel. 22 kwietnia żołnierze żołnierze włoskiego kontyngentu sił pokojowych ONZ w Libanie, UNFIL, zainstalowali nową figurę Chrystusa. Do sieci trafiło poruszające nagranie, na którym widać żołnierzy wnoszących figurę do kościoła.
Zdjęcie izraelskiego żołnierza, rozbijającego młotem figurę Jezusa w Libanie, wywołało powszechną falę oburzenia na całym świecie. To zdarzenie potępiła izraelska armia, a wspomniany żołnierz został odsunięty od służby bojowej i trafił na 30 dni do aresztu. Podobnie został ukarany wojskowy, który sfotografował to skandaliczne zachowanie.
Ustawienie nowej figury Jezusa
Już 22 kwietnia włoscy żołnierze sił pokojowych ONZ zastąpili zniszczoną figurę nową. Nagranie z momentu, gdy wnoszą ją do kościoła, trafiło do sieci. Ponadto są też zdjęcia, gdzie widać już nową figurę ustawioną w miejsce tej, którą zniszczył izraelski żołnierz.
