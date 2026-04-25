Niszczycielskie tornado uderzyło w amerykańskie miasto. Co najmniej 10 osób zostało rannych. Wiele zniszczonych domów. WIDEO

Niszczycielskie tornado uderzyło w Enid / autor: Ikonact, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Co najmniej 10 osób zostało rannych, a dziesiątki domów uległy zniszczeniu po przejściu serii tornad przez północną Oklahomę. Żywioł spowodował także przerwy w dostawach prądu, w tym w bazie lotnictwa wojskowego, oraz lokalne powodzie.

Jak podała telewizja ABC, w nocy z czwartku na piątek przez ten stan przeszło co najmniej sześć tornad, z których jedno uderzyło w miasto Enid powodując rozległe zniszczenia w dzielnicach mieszkalnych.

Lokalne władze informują o co najmniej 10 rannych oraz o konieczności ewakuacji części mieszkańców z uszkodzonych budynków. Około 40 domów zostało uszkodzonych lub zniszczonych, a skala strat wskazuje, że tornado mogło osiągnąć kategorię co najmniej 4 w skali Enhanced Fujita. Jest to jedna z najwyższych kategorii siły tornada używanych w USA, charakteryzująca się prędkością wiatru w przedziale od 267 do 322 km/h.

Żywioł uderzył nie tylko w Enid

Z informacji agencji UPI wynika, że żywioł przeszedł także w pobliżu lotniska Enid Woodring Regional Airport oraz terenów uczelni Northern Oklahoma College, powodując dodatkowe szkody. W mieście uruchomiono schronienie Czerwonego Krzyża dla poszkodowanych w Chisholm Trail Expo Center, a służby prowadzą akcję usuwania gruzów i przywracania dostaw energii.

Silne burze doprowadziły do przerw w dostawach prądu w kilku hrabstwach, w tym w bazie lotniczej Vance, która została tymczasowo zamknięta w celu oceny zniszczeń. Jak poinformowało dowództwo bazy, cały personel wojskowy został odnaleziony, a dostawy energii zostały przywrócone.

Według amerykańskich mediów szkody odnotowano także w innych częściach północnej Oklahomy. W hrabstwie Kay silny wiatr zniszczył budynki gospodarcze i uszkodził domy, a w miejscowościach Blackwell i Braman doszło do przerw w dostawach prądu.

W hrabstwie Pawnee nastąpiły podtopienia dróg i lokalne powodzie. Służby ratunkowe kontynuują ocenę strat i ostrzegają przed kolejnymi burzami, które mogą nawiedzić ten region w najbliższych dniach.

Adrian Siwek/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

