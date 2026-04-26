Niemieccy ministrowie na celowniku hakerów. Mieli być szpiegowani za pomocą oprogramowania Signal. Ślady prowadzą do Rosji

Niemiecka Prokuratura federalna prowadzi śledztwo w sprawie domniemanego szpiegostwa za pośrednictwem komunikatora Signal. / autor: Fratria/Imagoiq/ CC0 1.0 Deed

Niemiecka Prokuratura federalna prowadzi śledztwo w sprawie domniemanego szpiegostwa za pośrednictwem komunikatora Signal” – informuje agencja prasowa DPA. Hakerzy mają mieć dostęp do czatów polityków na komunikatorze Signal, w tym do ministrów ds. rodziny i budownictwa niemieckiego rządu. Z tego oprogramowania miał także korzystać kanclerz Niemiec i szef CDU Friedrich Merz.

Hakerzy mieli uzyskać dostęp do czatów polityków nie poprzez włamania na konta, ale wysyłając spersonalizowane wiadomości. Według informacji tygodnika „Der Spiegel” celem ataków byli ministrowie budownictwa Verena Hubertz oraz ds. rodziny Karin Prien, ale także niektórzy dziennikarze i wojskowi.

Kilka dni temu „Spiegel” poinformował, że przewodnicząca Bundestagu Julia Klöckner znalazła się wśród ofiar kampanii phishingowej. Polityk ta pełni drugie najwyższe stanowisko w państwie i jest członkinią prezydium rządzącej chadecji CDU.

Według doniesień gremium partyjne komunikowało się dotychczas na grupowym czacie w Signal – w tym kanclerz i szef CDU Friedrich Merz

— pisze dziś Deutsche Welle.

Państwowy podmiot cybernetyczny

Jak informują niemieckie media już w lutym tego roku niemiecki kontrwywiad oraz Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Technologii Informacyjnych (BSI) alarmowały ws. trwającego cyberataku za pośrednictwem Signala. Podpowiada, jak można się przed nim bronić.

Jak informowano wówczas, kampania jest „prawdopodobnie prowadzona przez sterowanych przez państwowy podmiot cybernetyczny”. Służby skontaktowały się także z niektórymi politykami, aby ich ostrzec albo pomóc w ustaleniu, czy hakerzy uzyskali dostęp do ich kont

— pisze Deutsche Welle.

Rosyjski ślad

Podobne ataki hakerów miały miejsce ostatnio także w Holandii.

Uważa, że za akcją stoi Rosja. Niemiecka Prokuratura federalna, która prowadzi śledztwo w sprawie domniemanego phishingu, na razie nie wypowiedziała się na temat źródeł ataków ani mocodawców

— pisze DW i podkreśla, że Signal uważany był do tej pory za bezpieczny komunikator. Aby dokonać włamania na konto użytkownika, hakerzy nie muszą wyszukiwać luk w zabezpieczeniach. Ich działanie polega na spowodowaniu, że użytkownik sam udziela dostępu do swojego konta. Wpierw wysyłają wiadomość, która nakłania do podania PIN-u albo kliknięcia na wskazany link bądź zeskanowania kodu QR.

koal/DW

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

