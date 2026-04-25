Strach przed odtajnieniem aneksu do raportu o WSI. Bulwersujące słowa Roberta Biedronia. "Lech Kaczyński będzie się w grobie przewracał"

Biedroń grzmi ws. aneksu do raportu o WSI / autor: Fratria
Biedroń grzmi ws. aneksu do raportu o WSI / autor: Fratria

Jeżeli dojdzie do ujawnienia tej notatki, to będzie to nierozsądne, głupie, niemądre, a Lech Kaczyński będzie się w grobie przewracał, bo przypomnę, że to był jakiś konsensus polityczny” - grzmiał na antenie RMF FM Robert Biedroń, europoseł Lewicy, strasząc Polaków przed odtajnieniem aneksu do likwidacji WSI.

Prezydent Karol Nawrocki podjął kroki zmierzające do odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Informacja ta wywołała przerażenie wśród polityków i osób związanych z obecną władzą.

Biedroń wściekły

Do sprawy na antenie RMF FM odniósł się Robert Biedroń, europoseł Lewicy, który w bulwersujący sposób mówił o ś.p. prezydencie Lechu Kaczyńskim, próbując straszyć Polaków rzekomymi konsekwencjami odtajnienia aneksu do raportu, który zawiera nazwiska osób cementujących postsowiecki układ sił w Polsce.

Marszałkowie Sejmu i Senatu mogą tylko zaopiniować to, co robi pan prezydent. W przypadku marszałka Czarzastego będzie to opinia negatywna. Wszystko na to wskazuje. Dlaczego? Dlatego, że pan prezydent Nawrocki w tej sprawie popełni ogromny błąd. Przypomnę żaden prezydent - nawet Lech Kaczyński czy Andrzej Duda nie zdecydowali się ujawnić tej notatki ze względów. Lech Kaczyński mówił o tym otwarcie - że jest tam więcej publicystyki niż informacji, a może narazić nasz kontrwywiad na poważne perturbacje. Myślę, że jeżeli ktoś się z tego cieszy, to jest Putin. On pewnie pierwszy otworzy szampana, czytając, co jest w tej notatce

— stwierdził.

Kiedy Macierewicz w swoim szale ujawniania tego, co się działo w WSI, opublikował tę listę, to wszystko okazało się, że tam było bardzo wiele nieprawdy. Przegrywał kolejne sprawy

— powiedział Biedroń.

Od tego, co się wydarzyło wokół niego, jeśli chodzi o finansowanie, wspieranie tego typu środowisk patologicznych i przestępczych. Szuka desperacko odwrócenia uwagi. Ale naprawdę, jeżeli dojdzie do ujawnienia tej notatki, to będzie to nierozsądne, głupie, niemądre, a Lech Kaczyński będzie się w grobie przewracał, bo przypomnę, że to był jakiś konsensus polityczny. Są pewne sprawy, jak służby specjalne, którymi politycy nie grają. Prezydent przełamie to i narazi Polskę na poważne perturbacje

— dodał.

Adrian Siwek/RMF FM/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

