„Jeżeli dojdzie do ujawnienia tej notatki, to będzie to nierozsądne, głupie, niemądre, a Lech Kaczyński będzie się w grobie przewracał, bo przypomnę, że to był jakiś konsensus polityczny” - grzmiał na antenie RMF FM Robert Biedroń, europoseł Lewicy, strasząc Polaków przed odtajnieniem aneksu do likwidacji WSI.
Prezydent Karol Nawrocki podjął kroki zmierzające do odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Informacja ta wywołała przerażenie wśród polityków i osób związanych z obecną władzą.
Do sprawy na antenie RMF FM odniósł się Robert Biedroń, europoseł Lewicy, który w bulwersujący sposób mówił o ś.p. prezydencie Lechu Kaczyńskim, próbując straszyć Polaków rzekomymi konsekwencjami odtajnienia aneksu do raportu, który zawiera nazwiska osób cementujących postsowiecki układ sił w Polsce.
Marszałkowie Sejmu i Senatu mogą tylko zaopiniować to, co robi pan prezydent. W przypadku marszałka Czarzastego będzie to opinia negatywna. Wszystko na to wskazuje. Dlaczego? Dlatego, że pan prezydent Nawrocki w tej sprawie popełni ogromny błąd. Przypomnę żaden prezydent - nawet Lech Kaczyński czy Andrzej Duda nie zdecydowali się ujawnić tej notatki ze względów. Lech Kaczyński mówił o tym otwarcie - że jest tam więcej publicystyki niż informacji, a może narazić nasz kontrwywiad na poważne perturbacje. Myślę, że jeżeli ktoś się z tego cieszy, to jest Putin. On pewnie pierwszy otworzy szampana, czytając, co jest w tej notatce
— stwierdził.
Kiedy Macierewicz w swoim szale ujawniania tego, co się działo w WSI, opublikował tę listę, to wszystko okazało się, że tam było bardzo wiele nieprawdy. Przegrywał kolejne sprawy
— powiedział Biedroń.
Od tego, co się wydarzyło wokół niego, jeśli chodzi o finansowanie, wspieranie tego typu środowisk patologicznych i przestępczych. Szuka desperacko odwrócenia uwagi. Ale naprawdę, jeżeli dojdzie do ujawnienia tej notatki, to będzie to nierozsądne, głupie, niemądre, a Lech Kaczyński będzie się w grobie przewracał, bo przypomnę, że to był jakiś konsensus polityczny. Są pewne sprawy, jak służby specjalne, którymi politycy nie grają. Prezydent przełamie to i narazi Polskę na poważne perturbacje
— dodał.
Adrian Siwek/RMF FM/PAP
