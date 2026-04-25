Delegacja partii TISZA w Brukseli! O co walczą ludzie Magyara? W tle szansa na odblokowanie funduszy unijnych dla Węgier

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Komisja Europejska / autor: Fratria
Delegacja partii TISZA przebywa w Brukseli, gdzie prowadzi rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat odblokowania przeznaczonych dla Węgier funduszy unijnych - poinformował na platformie X przyszły premier tego kraju Peter Magyar.

Anita Orban, Andras Karman, Istvan Kapitany i Marton Mellethei-Barna przebywają dziś w Brukseli, gdzie prowadzą rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat uwolnienia funduszy unijnych należnych Węgrom

— poinformował Magyar.

Węgry pod rządami premiera Viktora Orbana utraciły dostęp do ok. 17 mld euro, co stanowi blisko 10 proc. rocznego PKB tego kraju. 10 mld euro pochodzi z funduszu odbudowy, uruchomionego po pandemii COVID-19; czas wyznaczony na wydanie tych pieniędzy mija już w sierpniu. Pozostałe 7 mld euro to fundusze z siedmioletniego budżetu UE przeznaczone na rozwój regionów. Obecna wieloletnia perspektywa finansowa UE upłynie w 2027 r.

Uzależnienie wypłaty przez Brukselę

Komisja Europejska uzależniła odblokowanie Węgrom dostępu do pieniędzy od przeprowadzenia reform, dotyczących m.in. zagwarantowania niezależności sądownictwa oraz walki z korupcją.

Rząd Orbana ubiegał się też o 16 mld euro pożyczek z programu obronnego SAFE, ale KE do tej pory nie zatwierdziła planu Węgier.

Magyar dodał na X, że oprócz obowiązków ministra spraw zagranicznych Anita Orban (niespokrewniona z ustępującym premierem) będzie również wicepremierem.

Pod nieobecność premiera wicepremierka będzie go w pełni reprezentować na posiedzeniach gabinetu i innych oficjalnych wydarzeniach

— zapowiedział.

Wybory parlamentarne na Węgrzech 12 kwietnia wygrała opozycyjna TISZA Magyara, zdobywając 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Wynik ten daje partii większość konstytucyjną. Nowy rząd zostanie zaprzysiężony 9 maja.

PAP/mly

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych