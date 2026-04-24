NA ŻYWO

RELACJA. 1522. wojny na Ukrainie. Media: Notowania Władimira Putina spadają od 7 tygodni. Wynik najgorszy od początku wojny

  • Świat
  • opublikowano:
Władimir Putin na Kremlu / autor: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV / POOL
Trwa 1522. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Sobota, 25 kwietnia 2026 r.

00:01. Media: notowania Putina najgorsze od początku wojny Rosji z Ukrainą

Poparcie dla działań rosyjskiego dyktatora Władimira Putina spada od siedmiu tygodni – poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na doniesienia rosyjskiego serwisu Agientstwo. Wynosi ono obecnie 65,6 proc., co jest najgorszym wynikiem od początku wojny Rosji z Ukrainą.

Jednocześnie 23,3 proc. respondentów negatywnie ocenia działalność Putina. Sondaż przeprowadziło państwowe Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM).

Siedem tygodni temu, w okresie od 2 do 8 marca, 72,9 proc. Rosjan wyrażało poparcie dla działalności swojego przywódcy.

W najnowszym sondażu 24,1 proc. ankietowanych wyraziło brak zaufania do Putina; zaufanie deklaruje 71 proc. Rosjan.

W komentarzu dla Agientstwa rosyjski socjolog, którego nazwiska nie ujawniono, twierdzi, że pogarszające się notowania są skutkiem trudniejszej sytuacji gospodarczej w kraju, a także niezadowolenia Rosjan z nasilającego się blokowania serwisów internetowych.

O negatywnym wpływie ograniczeń w sieci na notowania Putina pisała w połowie kwietnia agencja Bloomberga, zwracając uwagę, że Kreml zaczął rewidować swoją strategię w tej sferze głównie z tego powodu.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych