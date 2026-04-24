Trwa 1522. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 25 kwietnia 2026 r.
00:01. Media: notowania Putina najgorsze od początku wojny Rosji z Ukrainą
Poparcie dla działań rosyjskiego dyktatora Władimira Putina spada od siedmiu tygodni – poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na doniesienia rosyjskiego serwisu Agientstwo. Wynosi ono obecnie 65,6 proc., co jest najgorszym wynikiem od początku wojny Rosji z Ukrainą.
Jednocześnie 23,3 proc. respondentów negatywnie ocenia działalność Putina. Sondaż przeprowadziło państwowe Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM).
Siedem tygodni temu, w okresie od 2 do 8 marca, 72,9 proc. Rosjan wyrażało poparcie dla działalności swojego przywódcy.
W najnowszym sondażu 24,1 proc. ankietowanych wyraziło brak zaufania do Putina; zaufanie deklaruje 71 proc. Rosjan.
W komentarzu dla Agientstwa rosyjski socjolog, którego nazwiska nie ujawniono, twierdzi, że pogarszające się notowania są skutkiem trudniejszej sytuacji gospodarczej w kraju, a także niezadowolenia Rosjan z nasilającego się blokowania serwisów internetowych.
O negatywnym wpływie ograniczeń w sieci na notowania Putina pisała w połowie kwietnia agencja Bloomberga, zwracając uwagę, że Kreml zaczął rewidować swoją strategię w tej sferze głównie z tego powodu.
