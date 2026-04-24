RELACJA. 57. dzień wojny z Iranem. Dwie osoby zginęły w izraelskich atakach na południu Libanu, już po przedłużeniu rozejmu

Zdjęcie udostępnione przez pakistańskie MSZ przedstawia irańskiego ministra spraw zagranicznych w Pakistanie, gdzie mają się odbyć rozmowy z USA / autor: PAP/EPA/PAKISTAN FOREIGN OFFICE HANDOUT
Trwa 57. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Sobota, 25 kwietnia 2026 r.

00:02. Były szef CENTCOM: Iran posiada jeszcze setki min

Iran posiada jeszcze setki min, które może postawić w cieśninie Ormuz, próbując utrzymać ją zamkniętą dla żeglugi - uważa były szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM), emerytowany generał Erik Kurilla.

Generał powiedział, że przed atakiem USA i Izraela na Iran zapasy min tego kraju szacowane były na tysiące - napisał dziennik „Wall Street Journal”. Większość tych ładunków została zniszczona - wynika z publicznych informacji przekazanych przez dowództwo.

Kurilla podkreślił na konferencji na temat bezpieczeństwa na Vanderbilt University, że wykorzystując setki min Iran wciąż może uniemożliwić żeglugę przez cieśninę. - Mogą to wykorzystać - dodał generał, który stał na czele CENTCOM od 2022 do sierpnia 2025 r.

00:00. Dwie osoby zginęły w izraelskich atakach, już po przedłużeniu rozejmu

Dwie osoby zginęły w izraelskich atakach na południu Libanu od momentu, kiedy w nocy z czwartku na piątek prezydent USA Donald Trump ogłosił przedłużenie o trzy tygodnie rozejmu między Libanem a Izraelem - poinformowało libańskie ministerstwo zdrowia.

Resort podał, że siły izraelskie zaatakowały miejscowość Touline na południu Libanu.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

