Trwa 57. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Sobota, 25 kwietnia 2026 r.
00:02. Były szef CENTCOM: Iran posiada jeszcze setki min
Iran posiada jeszcze setki min, które może postawić w cieśninie Ormuz, próbując utrzymać ją zamkniętą dla żeglugi - uważa były szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM), emerytowany generał Erik Kurilla.
Generał powiedział, że przed atakiem USA i Izraela na Iran zapasy min tego kraju szacowane były na tysiące - napisał dziennik „Wall Street Journal”. Większość tych ładunków została zniszczona - wynika z publicznych informacji przekazanych przez dowództwo.
Kurilla podkreślił na konferencji na temat bezpieczeństwa na Vanderbilt University, że wykorzystując setki min Iran wciąż może uniemożliwić żeglugę przez cieśninę. - Mogą to wykorzystać - dodał generał, który stał na czele CENTCOM od 2022 do sierpnia 2025 r.
00:00. Dwie osoby zginęły w izraelskich atakach, już po przedłużeniu rozejmu
Dwie osoby zginęły w izraelskich atakach na południu Libanu od momentu, kiedy w nocy z czwartku na piątek prezydent USA Donald Trump ogłosił przedłużenie o trzy tygodnie rozejmu między Libanem a Izraelem - poinformowało libańskie ministerstwo zdrowia.
Resort podał, że siły izraelskie zaatakowały miejscowość Touline na południu Libanu.
red/PAP/wPolityce.pl/X/Fb/media
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758778-relacja-57-dzien-operacji-przeciwko-iranowi
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.