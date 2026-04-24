Izba Lordów skutecznie zablokowała przyjęcie ustawy o tzw. wspomaganym samobójstwie. W tle ponad 1200 poprawek

  • Świat
  • opublikowano:
Na zdjęciu protestujący przeciwko ustawie o tzw. wspomaganym samobójstwie w Anglii i Walii / autor: PAP/EPA
Na zdjęciu protestujący przeciwko ustawie o tzw. wspomaganym samobójstwie w Anglii i Walii / autor: PAP/EPA

Brytyjska Izba Lordów skutecznie zablokowała przyjęcie ustawy o tzw. wspomaganym samobójstwie w Anglii i Walii – poinformował portal BBC. Wyższa izba parlamentu nie zdążyła w wyznaczonym czasie zająć się ponad 1200 poprawkami do projektu ustawy w tej sprawie.

Celowe opóźnienie?

BBC napisała, że to rekordowa liczba w odniesieniu do projektu złożonego przez pojedynczego parlamentarzystę. Projekt ustawy w sprawie wspomaganego samobójstwa przyjęto do procedowania w listopadzie 2024 roku, a w czerwcu ubiegłego roku licząca 650 miejsc Izba Gmin przyjęła go większością 23 głosów. W marcu projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie odrzucił parlament Szkocji.

Zgodnie z brytyjskim obyczajem parlamentarnym Izba Lordów rozpatruje projekty ustaw wnoszone przez pojedynczych posłów tylko w piątki, a 24 kwietnia to 14. i zarazem ostatni dzień, w którym komisja Izby Lordów mogła procedować przepisy ustawy w sprawie wspomaganego samobójstwa.

Zwolennicy uchwalenia przepisów w tej sprawie zarzucili przeciwnikom celowe opóźnianie prac legislacyjnych. Krytycy procedowanej ustawy twierdzą, że projekt jest niestaranny i wymaga doprecyzowania.

Sprawozdawca projektu w Izbie Lordów, lord Charles Falconer stwierdził w piątek, że jest „przygnębiony” rozstrzygnięciem. Dodał, że proponowane przepisy „upadły w wyniku proceduralnych sporów, a nie ich jakości”. Zadowolenie z powodu rozstrzygnięcia wyraziły m.in. brytyjskie środowiska pro-life.

Tzw. wspomagane samobójstwo

Odrzucona ustawa dopuszczała tzw. wspomagane samobójstwo w wypadku terminalnie chorych dorosłych, których śmierć spodziewana jest w ciągu sześciu miesięcy pod warunkiem uzyskania zgody dwóch lekarzy i tzw. panelu ekspertów.

Wspomagane samobójstwo jest legalne m.in. w Australii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Kanadzie, Luksemburgu, Nowej Zelandii, Portugalii, Szwajcarii i niektórych stanach USA.

Adam Kacprzak/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych