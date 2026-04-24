Brytyjska Izba Lordów skutecznie zablokowała przyjęcie ustawy o tzw. wspomaganym samobójstwie w Anglii i Walii – poinformował portal BBC. Wyższa izba parlamentu nie zdążyła w wyznaczonym czasie zająć się ponad 1200 poprawkami do projektu ustawy w tej sprawie.
Celowe opóźnienie?
BBC napisała, że to rekordowa liczba w odniesieniu do projektu złożonego przez pojedynczego parlamentarzystę. Projekt ustawy w sprawie wspomaganego samobójstwa przyjęto do procedowania w listopadzie 2024 roku, a w czerwcu ubiegłego roku licząca 650 miejsc Izba Gmin przyjęła go większością 23 głosów. W marcu projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie odrzucił parlament Szkocji.
Zgodnie z brytyjskim obyczajem parlamentarnym Izba Lordów rozpatruje projekty ustaw wnoszone przez pojedynczych posłów tylko w piątki, a 24 kwietnia to 14. i zarazem ostatni dzień, w którym komisja Izby Lordów mogła procedować przepisy ustawy w sprawie wspomaganego samobójstwa.
Zwolennicy uchwalenia przepisów w tej sprawie zarzucili przeciwnikom celowe opóźnianie prac legislacyjnych. Krytycy procedowanej ustawy twierdzą, że projekt jest niestaranny i wymaga doprecyzowania.
Sprawozdawca projektu w Izbie Lordów, lord Charles Falconer stwierdził w piątek, że jest „przygnębiony” rozstrzygnięciem. Dodał, że proponowane przepisy „upadły w wyniku proceduralnych sporów, a nie ich jakości”. Zadowolenie z powodu rozstrzygnięcia wyraziły m.in. brytyjskie środowiska pro-life.
Tzw. wspomagane samobójstwo
Odrzucona ustawa dopuszczała tzw. wspomagane samobójstwo w wypadku terminalnie chorych dorosłych, których śmierć spodziewana jest w ciągu sześciu miesięcy pod warunkiem uzyskania zgody dwóch lekarzy i tzw. panelu ekspertów.
Wspomagane samobójstwo jest legalne m.in. w Australii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Kanadzie, Luksemburgu, Nowej Zelandii, Portugalii, Szwajcarii i niektórych stanach USA.
Adam Kacprzak/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758766-izba-lordow-skutecznie-zablokowala-przyjecie-ustawy-o-eutanazji
